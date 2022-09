Érdekesség a sportolók egyik kedvencéről, a zabpehelyről

Apró vagy nagy szemű?

A zabpelyhek között is akadnak különbségek, a boltban találhatunk például a szemnagyságot tekintve apró szemű és nagy szemű változatot. Jelentős különbségről igazából nincs is szó, ám érdemes tudni, hogy a nagyobb szemű zabpehely kissé lassabban fog felszívódni és a teltségérzetet is hosszabb ideig biztosítja. Zabkása és zabkeksz szempontjából tehát ajánlottabb a nagyobb szemű pelyhet választani, de egy joghurthoz hozzákeverve, ha nem szeretnénk sokáig várakozni, az apró szemű változat az előnyösebb.

Zabkásakisokos!

Ha zabpehely, akkor zabkása. Legalábbis legtöbbünknek talán ez jut legelőször eszébe. A kása főzése nem vesz sok időt igénybe, ráadásul a készítés során kedvünkre formálhatjuk a karakterét. Főzhetjük tejjel, vízzel vagy laktózmentes tejjel, növényi italokkal. Tehetünk bele friss, mirelit vagy aszalt gyümölcsdarabokat, apróra vágott étcsokoládét vagy olajos magvakat. Ízesíthetjük fahéjjal, vaníliával, édesítését tekintve pedig készülhet mézzel, cukorral, de akár cukormentesen is, a hozzávalók természetes édességét alapul véve. A bolti változatok esetén javasolt a cukor hozzáadása nélkül készült vagy a csökkentett cukortartalmú változatokat választani.