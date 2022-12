Norvégia leglátványosabb sziklája nem olyan veszélyes, mint amilyennek tűnik

Hogy a sziklán pózolás mennyire veszélyes? Kevésbé, mint amilyennek tűnik. Kezdve azzal, hogy a Kjeragboltenhez vezető út nagyobb gyerekekkel is bejárható, mivel a táv a parkolótól hozzávetőlegesen öt kilométer, s az 500 méteres szintemelkedés ellenére is mintegy 2-3 óra alatt kényelmes tempóban teljesíthető. Persze számoljunk ugyanennyit a visszaútra is.

A szikla mérete bizalomra ad okot, felülete nagyobb, mint elsőre az ember gondolná. Kényelmesen fel lehet rá állni, le lehet rá ülni, és mivel tudósok szerint a szikla i.e. 50 000-ben került mostani helyére, nem kell tartani tőle, hogy leszakad.

Borítókép: Kjeragbolten (Fotó: Flickr)