Laudációm Kondor Katalinról a Mikszáth-díj átadásán

Abban a megtiszteltetésben lehet részem, hogy egy olyan személynek adhatom át a Mikszáth Kálmán-díjat, aki ezt már nagyon régen megérdemelte volna, mint a konzervatív, polgári újságírás kiemelkedő személyisége Magyarországon.

A mi kapcsolatunk bizony nem mai keltezésű, hanem immáron 26 éves, s talán a Kati nem is emlékszik már, hogy mikor is kezdődött: éppenséggel 1997-ben, a Horn-kormány időszakában, amikor bizony még javában dúlt a posztkommunizmus, a sajtó és a média döntő része a balliberális csoportok kezében volt, s így volt ez a Magyar Rádióban is, ahol Kati – mint belső kritikai aktor – akkoriban már régóta dolgozott. Jómagam ebben az időszakban írásaimmal, publicisztikáimmal már világosan jeleztem a magyar közvélemény felé, hogy nem értek egyet a balliberális-posztkommunista fősodorral, hiányoltam a lusztrációt, a személy- és elitcserét, és az volt a véleményem, hogy a valódi rendszerváltáshoz a posztkommunistáknak távozniuk kell a hatalomból. Kati ezt jól érzékelte, s nem kis bátorsággal, valójában elsőként többször is meghívott a műsorába beszélgetésre, elemzésre, s elmondhatom, hogy az immáron lassan harcminc év óta tartó médiaszerepléseim sorozata ott és akkor kezdődött el, az ő segítségével. Ezért – is – mindig hálás leszek neki.

26 év közben elszelelt, mondhatnánk József Attila Születésnapomra című versét parafrazálva, s ha havi kétszáz néha telt is, néha nem, azt 26 év után is elmondhatjuk Katival együtt, hogy ma is még van javítanivaló szeretett országunkban, ezért is sóhajthatjuk a költővel együtt: az ám, hazám!