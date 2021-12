Magasabb árat kérnek idén a dióért

Átlagos évet zárhatnak az idén a diótermesztéssel foglalkozó gazdálkodók. Míg a nyugati országrészben a fagy és a dióburok-fúrólégy alaposan megnehezítette a termelők dolgát, a keleti tájakon közepes vagy annál is jobb termést takaríthattak be a gazdák. Kelemen Péter, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) alelnöke lapunknak elmondta: az idén a tavaszi fagyok, az aszály és a dió kártevője okozta a legnagyobb fejtörést a termelőknek, összességében azonban nem lett rossz a termés, az elmúlt években megszokott 10-12 ezer tonna kerülhetett a raktárakba.

– hívta fel a figyelmet a szakember.

Mivel az ültetvényeknek csupán a töredéke öntözött hazánkban, ezért a nyári forróság és a kevés csapadék negatív irányba befolyásolta a termést. Az ültetvények rettegett kártevője, a dióburok-fúrólégy Kelemen Péter szerint elsősorban a házikertekben okozott nagyobb terméskiesést.

Az üzemi körülmények közt gazdálkodók bizonyos rovarölő szerekkel sikeresen tudnak védekezni a fúrólégy ellen. Ez azonban nincs ingyen, az elmúlt öt évhez képest jelentősen növeli a termelők kiadásait. Az idén ráadásul nemcsak a növényvédelem került többe, szinte minden költségtényező, ami a termelőket érinti – a munkabér, az üzemanyag, a műtrágyák – emelkedett. Ez a dió árában is megmutatkozik. A piaci árakra Kelemen Péter szerint az is hatással van, hogy a dióburok-fúrólégy kártétele miatt az otthoni kertekben megtermett dió mennyisége csökkent. A dióbél ára 10-12 százalékkal nőtt a múlt évhez képest, a fogyasztók 3200 és négyezer forint közötti árakon találkozhatnak a terménnyel a piacokon. Az ár természetesen nagyban függ a helyszíntől és a dió minőségétől is.