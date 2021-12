Hadat üzenne az EU a vállalkozás mögé rejtett foglalkoztatásnak

A következő napokban ismerteti részletesen az Európai Bizottság az online platformokon működő szolgáltatások munkavállalóinak sorsát rendező irányelvjavaslatát. Az úgynevezett platform-munkavállalók azok, akik az online felületen, például mobilapplikáción keresztül megrendelhető szolgáltatásokat ténylegesen elvégzik. Idetartozik például az ételfutár-hálózat futára vagy a közösségi taxiszolgáltatás, az Uber sofőrje is. Az ő foglalkoztatásuk feltételéül ugyanakkor gyakran szab a platform üzemeltetője olyan kritériumokat, amelyeket a munkaviszony keretében lehet előírni. Ennek ellenére munkaviszony helyett szerződéses kapcsolatban állnak egymással.

Az Európai Bizottság kiszivárgott javaslattervezete a Politico összegzése szerint a foglalkoztatotti jogviszony kérdését rendezné. A tagállamoknak is kötelezően átültetendő irányelv kimondaná:

az online platformok munkáltatónak minősülnek, így munkaviszonyt kell létesíteniük a platform munkavállalóival, ha a munkaviszony keretében jellemző előírásokat, kötelezettségeket elvárják a feladatvégzéshez.

Kérhető a munkaviszony létesítése például akkor, ha az online szolgáltató meghatározza a munkavégzés díjazását, munkaidőt ír elő, megszabja a foglalkoztatott ruhaviseletét, algoritmusokkal vagy más elektronikus eszközökkel megfigyelik a munkavégzését.

Az egyelőre nem derül ki, hogy a Magyarországon is számos ágazatban, például a színház és a média területén is jellemző, egyéni vállalkozás mögé bújtatott foglalkoztatás gyakorlatára is gyógyírt jelent-e a brüsszeli tervezet, vagy kizárólag a digitális platformok dolgozói kérhetik munkaviszony keretében további foglalkoztatásukat.

A platform-munkavállalók foglalkoztatása az európai érdekképviseletek szerint azért tisztességtelen, mert a gyakorlat szerint általában a platform üzemeltetőjének előnyösebb megbízási szerződés keretében végzik a tényleges szolgáltatást.

A legelterjedtebb gyakorlat szerint a platform-munkavállaló a megrendelést, megbízást szintén mobiltelefon-applikáción kapja a szolgáltatótól. A folyamatban az algoritmusok automatikusan osztják ki a feladatokat, és a megrendelő visszajelzései alapján értékelik az elvégzett munkát, mérik az ügyfélelégedettséget. Az algoritmusok felelnek a nyomonkövethetőségért is, a munkavállalónak a működésre nincs ráhatása.

Mindez kiszolgáltatottá teszi az érintetteket, mivel meg kell felelniük különböző előírásoknak, ráadásul ezek a szerződések gyakran kizárólagosságot kötnek ki a munkavállalónak.

Ez a gyakorlat pedig felveti a vállalkozás mögé bújtatott munkaviszony szerinti foglalkoztatást.

Ez káros a platformmunkásnak, mivel a munkaviszonyban foglalkoztatottakra jellemző kötelezettségeket vállalnia kell, ugyanakkor a szabadsághoz, felmondáshoz, tisztességes fizetéshez köthető alapvető szociális jogok nem védik.

