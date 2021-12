Kompenzálják a Contitnentaltól kirúgott dolgozókat

A makói önkormányzat egyszeri százezer forinttal segíti a Continental gyártól július elseje óta elbocsátott dolgozókat; a Makói Gumiipari Szakszervezetnek pedig négymillió forintos keretet biztosít a dolgozók jogi képviseletének támogatására – döntött rendkívüli ülésén a képviselő-testület csütörtökön.

Az egyhangúlag meghozott testületi határozatot Farkas Éva Erzsébet (Fidesz–KDNP) polgármester sajtótájékoztatón jelentette be. Elmondta, hogy a százezer forintos támogatásért jelentkezni kell az önkormányzatnál december 31-ig, a jogosultságot a szakszervezettel közösen bírálják el januárban. Eddig 23 egykori dolgozó jelentkezett. A szakszervezettel határozatlan időre szóló együttműködési megállapodást kötnek, a négymillió forintos támogatást a jogi képviseletre még csütörtökön átutalják. A térség polgármestereit is megkeresték, hogy lehetőségeik szerint ők is támogassák az elbocsátott dolgozókat.

A városvezető elmondta, a Continental – hivatalosan a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. – 26 éve működik a városban, a legnagyobb foglalkoztatóként és a legnagyobb adófizetőként. Igaz, 2020-ban több mint kétszázmillió forint helyiadó-kiesést produkált és 2021-ben mintegy kétszáz munkavállalót bocsátott el.

Lázár János, a Fidesz országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón azzal kapcsolatban, hogy a Continental visszafizette az állami támogatást, úgy fogalmazott: „a magyarok pénze nem ingyenpénz”. Megjegyezte, a Continental nemcsak Makó, hanem az egész térség legnagyobb munkaadója, ezért támogatni kell az átalakulását. Lázár János példa nélkülinek nevezte, hogy egy önkormányzat így a munkavállalók oldalára álljon. A jogi képviseletre, ügyvédi költségekre biztosított négymillió forintos keretről szólva azt mondta, abból nemcsak a kirúgásokat, hanem az érvényben lévő foglalkoztatási szerződéseket is vizsgálni kell. Jelezte azt is, hogy a Continentalnál valójában már másfél-két éve zajló folyamat miatt megkereste Palkovics László innovációs és technológiai minisztert, aki tárgyalt a cég vezetőségével.

Radics Gábor, a Makói Gumiipari Szakszervezet elnökségi tagja az önkormányzattal kötött megállapodást úgy jellemezte, ezáltal jobb pozícióból tudják segíteni a dolgozókat.

A Continental 2015-ben növelte gyártási kapacitását állami támogatás igénybevételével. Ám a világ autóipara megváltozott, felgyorsult az elektromos meghajtású járművek piaci térnyerése, majd a járvány következményeként az ellátási lánc problémái tovább nehezítették az iparági szereplők tevékenységét. Nehéz helyzetet teremt a makói üzemben a termékportfólió magas dízelaránya, emiatt december elején jelezték, hogy a 2015-ben tett vállalásokat 2023-ig Makón nem tudják fenntartani. December 15-én a valamivel több mint 1,7 milliárd forint állami támogatást a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. visszafizette, annak ügyleti kamatával együtt.

A gyár kedden azt jelezte, megnőtt a vevői rendelésállomány, ezzel megszűnt az idei évre korábban keletkezett kapacitástöbblet. Így mintegy 1500 fővel dolgozhatnak tovább, megtartva a kölcsönzött munkaerőt is. Tájékoztatásuk szerint még nem született döntés a makói telephely jövő évi létszámcsökkentéséről. Jelezték azt is, hogy sikeres megállapodást kötöttek december elején az új kollektív szerződésről, és hogy 2022 második feléig nem várható átszervezés. A Magyarországon nyolcezer munkavállalót foglalkoztató Continental honlapja szerint a ContiTech AG magyarországi leányvállalata, a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. elsősorban hűtő-fűtő csövek gyártását és szerelését végző makói telephelye a csoport egyik legnagyobb és legmeghatározóbb tagja.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. – a megelőző évhez képest csaknem 17 százalékkal csökkenő – nettó árbevétele 2020-ban meghaladta a 62 milliárd forintot, ennek több mint 95 százaléka exportból származott. A cég adózás utáni vesztesége tavaly 3,384 milliárd, 2019-ben 3,294 milliárd forint volt.

Borítókép: Budapest, 2013. július 24. Technikusok dolgoznak a Continental Automotive Hungary Kft. autóelektronikai alkatrészeket gyártó budapesti üzemében. Illusztráció (Fotó: Földi Imre/MTI)