Fix 3 százalék: érzékelhető az érdeklődés felfutása

Az Otthon Start program várhatóan az ingatlanpiacot is átrendezi, hiszen a fix 3 százalékos, kedvezményes kamatozású hitel olyanokat is a lakás- és hitelpiacra csábíthat, akik korábban kiárazódtak, de egyes lakásvásárlási döntéseket is előbbre hozhat – írta a Világgazdaság.

A lakáspiac élénkülésének már számos jele van, annak ellenére, hogy a kedvezményes hitel csak szeptembertől lesz elérhető, az érdeklődés növekedéséről számolt be például a legnagyobb hazai ingatlaniroda, a Duna House is, de a vezető ingatlanos portál, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László is arról számolt be a Világgazdaság kérdésére, hogy a portálon is jelentősen nőtt a keresések száma az Otthon Start bejelentése előtti időszakhoz képest.

Az ingatlanos portál adatai szerint a bejelentés hetében már tízszázalékos, azt követő héten húszszázalékos, múlt héten pedig már 24 százalékos növekedés volt látható a keresések számában. Időközben pedig már újabb részletszabályok is kiderültek a lehetőséggel kapcsolatban, ráadásul olyanok is, amelyek alapján a jogosultak köre tovább bővült az eredeti feltételezéshez képest.

Tehát az Otthon Start program olyanok számára is nyitva áll, akik a kezdeti bejelentés szerint nem is gondoltak arra, hogy élhetnek a lehetőséggel.

Ezért okkal feltételezhető az is, hogy az érdeklődés növekedése tovább nőhet, az Ingatlan.com pedig korábban azt is megjósolta, hogy különösen a panellakások körében vezethet robbanáshoz a kedvezményes lakáshitel Budapesten és az egyetemvárosokban. A fővárosban a kedvezményes hitel törlesztőrészlete és az albérleti díj között csak pár ezer forint lehet a különbség.