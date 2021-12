Ünnepek idején sem árt az óvatosság

Akivel már megesett, hogy egy zimankós téli napon sokadik próbálkozásra sem tudta újraindítani az autóját – pláne, ha mindeközben egy karácsonyi ebédre igyekezett –, pontosan tudja, mennyire nehéz nyomdafestéket tűrő szavakat találni a hirtelen feltörő tehetetlen bosszúságra. Az első blikkre menthetetlennek tűnő helyzetben persze még nem mardossa a sofőrt a lelkiismeret, hogy talán mindezt megúszhatta volna – a kocsiban fagyoskodó gyerekekkel együtt –, ha esetleg időben átvizsgáltatja az amúgy ritkán használt négykerekűt, ám az ünnepi hangulat máris elillant. Majd megérkezik a lelkiismeret-furdalás is.

– Azt hihetnénk, ez velünk nem történhet meg. Pedig felhasználóink visszajelzései szerint ez a leggyakoribb malőr, ami a nem rendszeresen használt gépkocsikkal télen előfordul – hangsúlyozta lapunk érdeklődésére Szota Szabolcs, a Cristo applikációt fejlesztő és üzemeltető Smartsurance Technolo­gies Kft. ügyvezetője. Ez az alkalmazás az autóba szerelt telemetriai eszközzel segíti értelmezni az autó hibakódjait, ráadásul folyamatosan visszajelzést ad a felhasználó vezetési stílusáról, ami a téli útviszonyok között különösen fontos lehet.

A hóláncról, a téli ablakmosóról, illetve egyéb segédeszközökről (jégkaparó, hóseprű) ajánlatos az autótulajdonosnak gondoskodnia Fotó: Czímer Tamás

A társaság megbízásából készült friss, reprezentatív kutatásból azonban az derül ki, hogy a hazai gépkocsi-tulajdonosok nem igazán tudatos fogyasztók. A magyarok nagyjából ötöde tervez 150 kilométernél hosszabb autóutat az ünnepekkor, ugyanakkor köztük mindösszesen 22 százalék az, aki rutinszerviz keretében ellenőrizteti az autó műszaki állapotát, az akkumulátort, a fékeket vagy éppen a hűtőfolyadék fagyáspontját. – Ráadásul minél idősebb az autó, annál ritkább a rutinellenőrzés, a 15 évesnél idősebb autók esetében minden tizedik tulajdonos készíti fel ily módon a járművét a téli időszakra – emelt ki néhány, cseppet sem kedvező adatot a felmérésből Szota Szabolcs.

A szakember meggyőződése, hogy a téli időszakban az útviszonyok, valamint a gépek, berendezések tűrőképessége is sokkal kiszámíthatatlanabb, mint a melegebb évszakokban.

Mivel az út hossza és a téli útviszonyok egyaránt próbára teszik a járművet, egy nem ­megfelelően karbantartott autó életveszélyes is lehet. Ráadásul nemcsak a gépkocsi tulajdonosára, de akár a közlekedés egyéb szereplőire is.

Különösen igaz ez az idősebb autók esetében. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb statisztikái szerint a 3,92 millió járművet számláló autóállomány átlagéletkora nem kevesebb mint 14,7 év. Míg az egy évnél fiatalabb járművek esetében a tulajdonosok 66,7 százaléka nézeti át az autót, a 11–15 éveseknél ez az arány 23,1, a 15 évnél idősebbeknél pedig mindösszesen 10,3 százalék. A kutatás továbbá arra is rámutatott, hogy a műszaki hiba megelőzésében és kezelésében hasonló trendek látszanak: minél idősebb az autó, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy a tulajdonos assistance szolgáltatással készül a bajra, holott a műszaki hiba kockázata ötéves kor után exponenciálisan növekszik. A legtöbben (38 százalék) az egy–négy éves autók esetében vesznek igénybe asszisztencia szolgáltatást, míg a legkisebb arányban a 15 évnél idősebb autóval rendelkezők.

Szota Szabolcs a cseppet sem megnyugtató kutatási eredmények ellenére azért kedvező adatokról is beszámolt. Pozitív meglepetésnek minősítette például, hogy az autósok mintegy nyolcvan százaléka lecserélte a nyári gumikat télire, ezen belül az idősebb gépkocsik aránya hetvenszázalékos. Mint utalt rá, ez kiemelten fontos a téli autózás biztonsága szempontjából, továbbá felhívta a figyelmet az üzemanyagtartály telítettségének és az akkumulátor rendszeres ellenőrzésének a fontosságára is. Az ügyvezető továbbá külön kitért az elektromos autók téli használatára. Saját tapasztalataira is hivatkozva figyelmeztetett: az ilyen típusú járműveket fokozottabban ajánlott szemmel tartani a hideg időben. – Soha ne engedjük 25-30 százalék alá a feltöltöttséget. Kiszámíthatatlan, hogy eljutunk-e időben a megfelelő töltőállomásra, és az működik-e egyáltalán, főleg az ünnepek idején.

A Magyar Autóklub fogyasztói intelmei

Óvatosságra és körültekintésre int a Magyar Autóklub is. Gátfalvi Csaba műszaki igazgató szerint egy hosszabb út előtt az autó felkészítése azzal kezdődik, hogy végiggondoljuk és megtervezzük magát az utat. Egyáltalán nem mindegy, hogy az Alföldre vagy a Mátrába készülünk, hiszen egészen eltérőek az útviszonyok. Ha már tudjuk a pontos útvonalat, és a várható útviszonyokról, valamint az esetleges útlezárásokról is tájékozódtunk, a legfontosabb az autó műszaki ellenőrzése és felkészítése a téli viszonyokra, amit egy szervizben végeztethetünk el. A hóláncról, a téli ablakmosóról, illetve egyéb segédeszközökről (jégkaparó, hóseprű) azonban már az autótulajdonosnak kell gondoskodnia, de mindezek mellett különösen fontos a fényforrások ellenőrzése és tisztán tartása is. Egy hosszabb úton érdemes többször tankolni, hiszen fennáll a veszélye, hogy egy baleset vagy a sűrű forgalom okozta torlódás következtében a sofőr kénytelen lesz hosszan járatni a motort a várakozáskor.