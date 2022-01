Óriásit esett a Netflix

A Netflixé volt tíz évvel ezelőtt az egyik olyan részvény (például a Tesla mellett), amelynek árfolyama hatalmasat emelkedett, a legtöbben azonban nem értették, miért, nem látták benne a lehetőséget. A korai befektetőknek lett végül igaza: az egyre nagyobb filmkínálatot nyújtó, havi fix díjért előfizethető szolgáltatás először az USA-ban futott fel, mégpedig olyan mértékben, hogy az amerikaiak nagy része vált nézőjévé, avagy felhasználójává, ami most 67 millió előfizetőt jelent. Miután egy háztartásban több eszközön is beléphetnek a felhasználók, úgy tekinthetjük, hogy

a 330 milliós országban mindenkit elért a cég, akit lehet. Ilyen irányú ottani növekedési lehetőség híján most már áremeléssel próbálja növelni bevételeit a szolgáltató.

Amerikán kívüli terjeszkedése lassan indult, de aztán felgyorsult, és különösen a járvány első, fokozottan otthonülős szakaszában ugrott meg. A leggyorsabban bővülő piac Európa lett: nagyjából ötvenmillió előfizetővel lassan beéri az Egyesült Államok piacát. Kontinensünkön érdekesség, hogy Norvégiában a legnagyobb az előfizetők aránya világszinten: a kétmillió ügyfél a népesség csaknem negyven százalékát jelenti. Hozzá kell persze tenni, hogy a norvég korona erős túlértékeltsége miatt az ottani előfizetési díj elenyésző összeg.

A második és a harmadik helyen Ausztrália és Új-Zéland áll 26, illetve 25 százalékos rátával. Az USA esetében 20,5, Nagy-Britanniában kevéssel húsz százalék alatti a szám. Sok az előfizető Latin-Amerika egyes országai­ban is, ami részben vélhetően a spanyol nyelvű tartalom igen nagy arányának tudható be. Említsük meg a hazai piacot is: az előfizetések közelítik a 350 ezret, a nézők száma ennek legalább háromszorosa lehet. A gyakorlatilag azonos népességű Ausztriában kilencszázezernél többen fizetnek elő, a 83 milliós Németországban tízmillió feletti a szám. A cégnek összesen most már 225 millió előfizetője van, és vannak még tervek a növekedésre:

az 1,4 milliárd lakosú Indiában jelenleg ötmillió előfizető van, ezt szeretnék minimum százmillióra növelni.

A negyedik negyedévben 8,28 millióval növekedett az előfizetők száma, a cég árbevétele 7,1 milliárd dollár lett, az egy részvényre jutó eredmény pedig 1,33 dollár, szemben az elemzők által várt 82 centtel. A cég számai tehát jók, mégis hatalmas, több mint húsz százalékos eséssel reagált az árfolyam a jelentésre. Az egyik ok az, hogy a Netflix jóval kevesebb új előfizetővel számol az idei első negyedévben, mint korábban, illetve mint amire elemzők számítottak: 5,9 millióról kellett korrigálni az előrejelzést 2,5 millióra. A konkurencia ugyanis erősödik: az Apple, a Disney, az HBO, a Hulu és az Amazon is komoly célokkal szállt be az online streaming piacára, és egyre népszerűbbek.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni az általános piaci hangulatot sem: a gyorsan szigorodó jegybanki monetáris politikák miatt csökken a pénzmennyiség, emelkednek a kamatok és az állampapírhozamok, így a befektetők csak alacsonyabb értékeltség mellett veszik meg a növekedési részvényeket. Mindazonáltal aki tíz éve vett a részvényből, még mindig több mint hússzoros nyereségnek örvendhet a mostani áron.

