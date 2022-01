Sikeres a keleti nyitás politikája

A keleti nyitás politikájának eredményét és a beruházásokat ösztönző politika sikerét is visszaigazolta a múlt év. Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a minap jelentette be, hogy a tárcához tartozó befektetési ügynökség tavaly 422 olyan projektet menedzselt, amelynél pozitív befektetési döntés született. Méghozzá rekordmértékű, összesen 5,9 milliárd euró értékben. A befektetések 65 ezer munkahely megőrzését és 14 ezer új munkahely létrehozását segítették elő.

Menczer Tamás azt is elmondta, hogy a minisztérium 96 nagyberuházást tart nyilván; ezen belül a legnagyobb és a legtöbb munkahelyet teremtő befektetés is dél-koreai cégekhez kötődik, miközben a legtöbb projektet a német társaságok jegyzik. Így tehát a dobogós helyeken mindenféle szempontból Dél-Korea, Németország és az Egyesült Államok helyezkedik el. Mindezt az is mutatja, hogy a keleti és a nyugati vállalatok egy­aránt fontos befektetési célországként tekintenek Magyarországra.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) honlapján szintén olvasható, hogy 2021-ben a Koreai Köztársaság végzett az első helyen hazánkban a külföldi működőtőke-befektetések területén.

A koreai vállalatok tavaly összesen mintegy 2,8 milliárd euró értékű magyarországi beruházásról hoztak döntést, amelyek három és fél ezer új munkahelyet jelentenek a közeljövőben.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az ázsiai ország már 2019-ben is az ötödik legnagyobb tőkebefektető volt hazánkban, és ez a pozíció várhatóan tovább erősödik a következő időszakban.

A koreai Eximbank adatai szerint a 2018–2020 közötti időszakban Magyarország a második legtöbb koreai befektetést vonzotta az Európai ­Unión belül, a kelet-közép-európai régióban pedig az első helyre kerültünk, megelőzve a második helyezett Lengyelországot és a térségben harmadik Csehországot – olvasható az ügynökség internetes oldalán.

A HIPA támogatásával 2014 és 2021. június 30. között 35 dél-koreai befektetőhöz köthető projekt kapcsán született pozitív döntés, ezek 6,2 milliárd euró befektetési volument és 10 399 új munkahelyet jelentenek a magyar nemzetgazdaságnak.

A befektetési volumen emelkedésével összhangban folyamatosan növekszik a hazai koreai vállalatok száma és foglalkoztatotti létszáma is. A Központi Statisztikai Hivatal 2018-ban még kilencven koreai céget tartott nyilván 11 072 fő munkavállalóval, a legfrissebb elérhető adatok szerint azonban már 261 koreai vállalat működik hazánkban megközelítőleg húszezer fős dolgozói létszámmal.

Az ügynökség emlékeztetett arra, hogy 2021 novemberében, húsz évvel a legutóbbi koreai vezető látogatását követően hazánkba utazott Mun Dzse In dél-koreai elnök. Őt meghatározó koreai vállalatok vezetőiből álló üzleti delegáció is kísérte magyarországi útján, akik a program során a V4–Korea Üzleti Fórum keretében kaptak tájékoztatást a hazai üzleti és befektetési környezetről.

Mun Dzse In dél-koreai elnök hivatalos látogatása kiváló alkalmat adott arra is, hogy a koreai befektetési és kereskedelemfejlesztési ügynökség (KOTRA) és a HIPA megállapodást kössön a már meglévő együttműködés intézményesítésének és hatékonyabbá tételének céljából – írta az ügynökség.

A KOTRA-t, mint kereskedelemfejlesztési és befektetésösztönzési nonprofit ügynökséget 1962-ben alapították. Jelenleg 140 országban képviselteti magát, amelyek közül a magyarországi iroda 1988-ban nyílt meg.

Borítókép: A Hanon Systems Hungary Kft. kapacitásbővítését 4,6 milliárd forinttal támogatja a magyar állam. Fotó: MTI/Komka Péter