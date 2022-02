Íme a részletek az üzemanyagár-stop hatásáról

Üzemanyagár-stop bevezetése

A magyar kormány döntése értelmében 2021. november 15-től 2022. május 15-ig a 95-ös oktánszámú motorbenzin és a nem prémium dízelgázolaj lehetséges felső árszintje 480 forint/liter a hazai benzinkutakon – olvasható az origo.hu cikkében.

2021. november 15-én az üzemanyagár-stop intézkedés bevezetésekor a benzinkutakon a 95-ös benzinért 506 forint/litert, a nem prémium gázolajért 512 forint/litert kellett volna fizetni, ezeket az árakat váltotta fel a hatóságilag maximalizált 480 forint/literes árszint. Látható, hogy már az intézkedés hatálybalépésének napján a fogyasztók egy liter üzemanyagon 26, illetve 32 forintot nyerhettek. Ma árstop nélkül a 95-ös benzinért 520 forint/litert, a nem prémium gázolajért 535 forint/litert kellene fizetni, ami 40 és 55 forint különbség. A hatósági árszabályozással érintett két termék árnyékárának a nyomon követésével - vagyis annak az árnak a figyelembe vételével, amivel a fogyasztók az intézkedés hiányában szembesülhettek volna a benzinkutakon – megbecsülhetjük, hogy a 2021. november 15-től 2022. május 15-ig a hazai fogyasztók mennyit spórolhatnak.

Az üzemanyagár-stop bevezetésétől 2022. február közepéig tartó időszakban realizált nyereség

A árnyékárak alakulását a MOL nagykereskedelmi árváltozásából kapjuk meg. A benzin esetében a 480 forint/liter árszint alá az árnyékár csak egy rövid időszak (2021. december 8-ától egy hétig) erejéig került, a gázolaj esetében az árnyékár nem került a vizsgált időszakban 480 forint/liter alá. Ebből fakadóan azt mondhatjuk, hogy az árnyékárakat figyelembe véve a kormányzati intézkedés a gázolaj esetén végig effektív volt, és a benzin esetében is egy egyhetes időszakot leszámítva végig nyerhettek a fogyasztók (abban az egy hétben a kormányzati intézkedés hiányában illetve azzal együtt is 474 forint/liter áron tudtak 95-ös benzint vásárolni, így nyereség nem keletkezett). Azt, hogy éppen mennyit nyertek a fogyasztók, az árnyékár és a hatósági árszint közötti különbségből számíthatjuk, figyelembe véve az adott napra eső fogyasztást is. (Napi fogyasztási adatokat 2021. novemberében és decemberében a havi tényadatokból számítottunk, 2022. januárjára és februárjára napi adatokat az előző évi havi adatok átlagos értéke alapján becsültük.) A NAV jövedéki statisztikájából becsülve azt mondhatjuk, hogy 2021. november 15-e és 2022. február 18-a között körülbelül 304 millió liter 95-ös benzint és 633 millió liter nem prémium gázolajat fogyasztottak a hazai fogyasztók. (A teljes fogyasztás 80 százalékát kötöttük hazai fogyasztókhoz. A gázolajnál a magasabb fogyasztást elsősorban a nem lakossági szereplők - többek között kamionok - okozzák.) A nyereség számításánál azzal a feltételezéssel éltünk, hogy más ár esetében is ugyanennyi lett volna a fogyasztás. Így összességében – csak az árnyékárak alakulását figyelembe véve – a benzin esetében 5,5 milliárd forintot, a gázolaj esetében 16,9 milliárd forintot, összesen 22,4 milliárd forintot spórolhattak a hazai fogyasztók az üzemanyagár-stop intézkedésnek köszönhetően 2022. február 18-ig.

A fogyasztók nyeresége az üzemanyagár-stop alatt 2022. február 18-ig

Időszak Benzin Gázolaj Összesen 2021. november (15-től) 1,5 3,8 5,3 2021. december 0,7 2,3 3,0 2022. január 1,4 4,9 6,3 2022. február (18-ig) 1,8 5,9 7,7 Összesen 5,5 16,9 22,4

A 2022. május 15-ig várható további nyereség

2022. február 18-tól 2022. május 15-ig tartó (86 napos) időszakban további jelentős nyeresége lehet a családoknak az üzemanyagár-stop fennmaradásának köszönhetően.

Azzal a feltételezéssel élve, hogy a jelenlegi árnyékárak fennmaradnak – vagyis egy liter benzinen 40 forint, egy liter nem prémium gázolajon pedig 55 forint nyereséggel számolva, illetve a megnövekedett üzemanyag fogyasztás miatt – 2022. május 15-ig további 42,3 milliárd forintot nyerhetnek a családok.

Az üzemanyagár-stop 6 hónapos időszaka alatt várható összesített nyereség a családoknál

Összességében így – ha a jelenlegi világpiaci árak és az árnyékárak is változatlanok maradnak –

A 2021. november 15-től 2022. május 15-ig tartó 6 hónap alatt az üzemanyagár-stop 66,7 milliárd forinttal segítheti a családokat. Magyarországon a személygépkocsik száma meghaladja a 3,9 millió darabot, így egy autósra vetítve több mint 17 000 forint nyereség keletkezhet az üzemanyagár-stop miatt.

A 95-ös benzin és gázolaj árnyékárának alakulása

Az árnyékár a MOL nagykereskedelmi árának alakulásával változik. Fotó: Origo.hu

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)