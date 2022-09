Szűkös marad az üzemanyag-kínálat, de erős a túlkereslet az ársapka miatt

Ám mindkét hatósági áras üzemanyag forgalmazása veszteséges marad az év végéig az ársapka érvényességének meghosszabbítása miatt.

A kormány azért döntött mégis a tavaly ősszel bevezetett ársapka fenntartásáról, hogy elviselhető szinten maradjon a sokaknak munkába járáshoz használt üzemanyag ára, hiszen nem mindenkinek opció a tömegközlekedés. Az is a literenként 480 forintos hatósági ár fenntartása mellett szólhatott, hogy valójában már ez a most alacsonynak tekintett ár is elég magas. Tavaly szeptemberben a NAV által elszámolható benzinár még 462 forint, a gázolajár 469 forint volt, két éve pedig 371, illetve 386 forint, és ezek még piaci árak voltak. Szerdától a piaci ár a hivatkozott várakozás szerint a 95-ös benzin esetében 642,9 forint, a gázolajnál pedig 737,9 forint literenként.

Talán tovább gyengül az olaj-, és vele együtt az üzemanyagár

Pontosabbat csak az ársapka meghosszabbítására vonatkozó kormányrendelet megjelenése után tudok mondani, de meggyőződésem, hogy politikai döntésről van szó

– reagált a rendkívüli Kormányinfón elhangzottakra Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke. Emlékeztetett, hogy a lakosság szeptemberben kapta meg a sok háztartás számára a korábbinál nagyobb összeget tartalmazó rezsiszámlákat, amire még egy sokk, vagyis az üzemanyagok októberi drágulása már túl nagy teher lett volna. Egri Gábor a nemzetközi olajárak esése miatt – amely mögött már a globális recesszió, ezzel a fogyasztás csökkenése állhat – abban bízik, hogy

folyamatosan esni fog a benzin és a dízel piaci ára is, akár egészen a hazai hatósági ár alá is.

Szűkös marad a kínálat, tovább él a túlkereslet

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj-szövetség (MÁSZ) főtitkára nem túl derűlátó a világpiaci olajárak esésével kapcsolatban, mert nem túl nagy a különbség a Brent-jegyzések eddigi, hordónként 100 dolláros, illetve a mostani, 90 dolláros szintje között. Ráadásul az európai üzemanyagpiacot a globálissal ellentétben szűkös kínálat jellemzi, ami megmutatkozik a földrész termékáraiban is, főként a gázolaj esetében. A hazai kínálat a kereslethez képest még gyengébb a hatósági árak gerjesztette kereslet miatt. „A MÁSZ tagjai hiába vártak arra, hogy Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter korábbi nyilatkozatainak megfelelően október 1-jétől kivezessék az üzemanyagok hatósági árképzését, mert a jelenlegi rendszer Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentése szerint legalább 13 és fél hónapig fennmarad. Emiatt nem szűnik meg a hatósági árak által generált túlfogyasztás sem.

Úgy megyünk neki a téli időszaknak, hogy kevés lehet az üzemanyag, holott már az eddigi hónapokban is komoly molekulahiány volt” – mutatott rá a MÁSZ főtitkára.

Mint elmondta, a szakma mindenképpen problémásnak látja a hatósági áras forgalmazás fenntartását a kiskereskedelmi értékesítés veszteségei miatt és ellátásbiztonsági szempontból is. A hatósági és a piaci üzemanyagár nagyon messze van egymástól.