Jogellenes a sztrájkfenyegetés és a sztrájk a MÁV-Start szerint

Együttműködési kötelezettségének eleget téve a MÁV-Start ma megtartotta az első sztrájkegyeztetést a Mozdonyvezetők Szakszervezetével, az érdekképviselet változatlanul fenntartotta sztrájkkövetelését – olvasható a vasúttársaság honlapján megjelent közleményben.

A vasúttársaság a Mozdonyvezetők Szakszervezetének sztrájkfenyegetését jogellenesnek tartja, különös tekintettel arra, hogy a bérmegállapodás módosításakor a kollektív szerződést kötő szakszervezetek kijelentették, a 2021. és 2022. évre vonatkozó bértárgyalásokat lezártnak tekintik. A hároméves bérmegállapodásban foglaltak a MÁV-Start kollektív szerződésének részei, így az annak megváltoztatása érdekében meghirdetett sztrájk a sztrájktörvény értelmében jogellenesnek minősül – hívják fel a figyelmet.

A MÁV-Start szerint valótlan a Mozdonyvezetők Szakszervezetének az az állítása, amely szerint tavaly nem történt többletkifizetés. 2021-ben a MÁV-Start több más egyéb bérjellegű juttatás mellett alanyi jogon járó Szép-kártya-juttatást vagy a munkavállalók döntése szerint készpénzt utalt a munkavállalók részére összesen háromszázezer forint értékben.

A MÁV-Start a mozdonyvezetők felelősségteljes munkájának jelentőségét a javadalmazásukban is kiemelten ismeri el – írják a közleményben. Keresetük 2016 óta több mint hatvan százalékkal növekedett a tavalyi év végéig. A 2022. január 1-jétől megvalósított, tízszázalékos béremelés tovább növeli járandóságukat. A mozdonyvezetők MÁV–Volán-csoporton belül és a teljes nemzetgazdaságban is kiemelkedő mértékű havi átlagkeresete tavaly meghaladta a hétszázezer forintot.

A tavaly megkötött, 2022 januárjában módosított és jelenleg is hatályos hároméves bérmegállapodásban foglaltakat a munkáltató 2021-ben maradéktalanul betartotta, és 2022-ben is betartja. A hároméves bérmegállapodás megkötésekor a kollektív szerződést felek számos körülményt mérlegeltek, az év eleji módosításkor figyelembe vették a minimálbér és a garantált bérminimum változásait, és tulajdonosi engedély birtokában elfogadták a szakszervezetek bértorlódás kezelésére irányuló követelését is. A hároméves bérmegállapodás fedezetet biztosít az inflációs hatásokra, a bérfejlesztés és a béren kívüli juttatások nettó értéke jelentősen meghaladja a 2021-re megállapított és a 2022-re prognosztizált infláció együttes hatását – zárul a közlemény.

