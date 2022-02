Már az ételrevalót viszi el a magas energiaár

Az élelmiszeren kénytelen spórolni az Egyesült Királyság háztartásainak 16 százaléka azért, hogy más alapvető szükségletekre, például az energiaszámlák kifizetésére fordíthassa a kellő mennyiségű pénzt – derül ki a The Food Foundation legfrissebb jelentéséből. A szervezet felmérése szerint

januárban egymillió felnőtt számolt be arról, hogy magának vagy valakinek a háztartásában egy egész napot evés nélkül kellett eltöltenie,

mert nem engedhette meg magának az élelmiszer fogyasztását. Összesen a háztartások 8,8 százaléka (4,7 millió felnőtt) tapasztalt bizonytalanságot az élelmiszer-ellátásában, ami a tavaly júliusi 7,3 százalékhoz képest jelentős emelkedés. Mindez a The Food Foundation szerint egyértelműen arra mutat rá, hogy a megugró energia- és élelmiszerárak – valamint a Universal Credit nevű szociális segély húszfontos csökkentése – emberek millióit hozta rendkívül nehéz helyzetbe a szigetországban.

Étel vagy áram?

A háztartások 62 százaléka számolt be magasabb energiaszámlákról és 59 százalék aggódik amiatt, hogy a megnövekedett energiaárak miatt kevesebb pénzük lesz arra, hogy elegendő, illetve megfelelő minőségű élelmiszert vásároljanak maguknak és a családjuknak.

Nagyjából kétmillióval több gyerek szenvedett élelmezési hiányt most januárban, mint 2021 júliusában.

A növekedés azt jelenti, hogy a fél évvel ezelőtti 11 százalékról 12,1-re emelkedett azon gyerekek aránya, akik nem férnek hozzá az egészséges és megfizethető étrendhez a világ egyik leggazdagabb országában. Nagy-Britannia az ötödik legnagyobb gazdaságot tudhatja magáénak, a vásárlóerő-paritás terén a tizedik, az egy főre eső nemzeti össztermék rangsorában pedig a huszonegyedik.

A jelentést készítők megjegyzik: aligha kétséges, hogy a megélhetési költségek válsága tovább fokozza az egészségügyi egyenlőtlenségeket, hacsak a kormány nem cselekszik most. Aggasztó tendencia az is, hogy a súlyos fogyatékkal élők ötször nagyobb kockázatnak vannak kitéve e téren, mint a nem korlátozottak (31, illetve 6,4 százalékos aránnyal). Kamran Mallick, a Disability Rights UK vezérigazgatója megjegyezte:

Az emelkedő energiaszámlák, a növekvő infláció és a borzasztóan alacsony szintre rögzített juttatások miatt fogyatékkal élők milliói élnek olyan körülmények között, mint a XIX. századi dologházakban.

Fizetne a szolgáltató

Miután az árak emelkedésének fő oka az energia kínálatának elégtelensége, ebből kiindulva dolgozott ki egy megoldáskísérletet az egyik szolgáltató. Az elképzelés szerint hamarosan otthonok ezrei kaphatnak pénzt azért, hogy felére csökkentsék villamosenergia-használatukat arra a napi néhány órára, amikor az Egyesült Királyság energiaigénye magas. A jövő héttől az Octopus Energy és a nemzeti villamosenergia-rendszerirányító, a National Grid a szolgáltató ügyfeleinek lehetőséget kínál arra, hogy

reggel 9 és 11 óra vagy délután fél öt és fél hét között, a napi fogyasztási csúcsok idején például inkább ne indítsák el a mosógépet vagy egyéb módon csökkentsék fogyasztásukat.

Ha teljesítik az alacsonyabb célszámokat, minden megtakarított kWh után akár 35 pennyt kereshetnek. Ez 147 forintot jelent, amit érdemes összevetni azzal, hogy a magyar tarifák szerint 37 forint ugyanennyi villamos energia (a rezsicsökkentés előtt pedig nagyjából ötvenet számítottak fel). Az Octopus Energy 1,4 millió okosmérővel rendelkező ügyfelet kíván meghívni mától, várakozásai szerint mintegy százezren jelentkeznek majd a programba, amelynek próbaidőszaka március végéig tart – számolt be a részletekről a The Guardian.

A kísérlet már csak azért is jól jöhet ezeknek a háztartásoknak, mert az energiapiaci szabályozó hatóság nemrégiben arra hívta fel a figyelmet, hogy az áramtarifák felső határa áprilistól csaknem hétszáz fonttal (294 ezer forint), átlagosan évi kétezer fontra (841 ezer forint) emelkedik, tükrözve a globális gázpiaci árak közelmúltbeli megugrását.

A vevő alkalmazkodik

A próbaüzem a National Gridet is segíti majd abban, hogy olyan adatokat gyűjtsön, amelyek hozzájárulnak, hogy 2035-től már nettó zéró karbonkibocsátású hálózatot működtessen.

A kulcs a rugalmasság, illetve annak áthárítása a fogyasztókra, akiket a társaság szerint meg lehet győzni ennek előnyeiről. Ezáltal nemcsak a kibocsátás, hanem a kereslet-kínálat kiegyensúlyozásának költségei is csökkenhetnek.

A konstrukció egyébként hasonlít azokhoz, amelyeket a rendszerirányító már felajánlott a nagy fogyasztású vállalatoknak. Ezeknek fizet a National Grid, ha a csúcsidőszakok alatt csökkentik felhasználásukat. Az Octopusnál most úgy vélik, hogy a kísérlettel megnyílhat az út olyan tarifák előtt, amelyekkel a háztartások csökkentik áramszámláikat, miközben segítik az Egyesült Királyságot abban, hogy energiahatékonyabbá váljon, és kevésbé függjön a fosszilis tüzelőanyagoktól. Arra is ösztönözheti a háztartásokat, hogy intelligens eszközöket (például e-autótöltőket, mosó- és mosogatógépeket) telepítsenek az otthoni napelemek és akkumulátorok mellé, amelyeknek egyre nagyobb lesz a szerepe a karbonsemleges villamosenergia-rendszer kialakításában.

Aggódnak a németek is Tízből nagyjából hat német – a lakosság 62 százaléka – tart attól, hogy az energiaárak emelkedése miatt több lesz a kiadása egy friss felmérés szerint. A fogyasztóvédelmi szervezetek országos szövetségének (VZBV) megbízásából végzett kutatás alapján a németek 36 százaléka számol azzal, hogy nem érinti az energiaár-válságként jellemzett drágulás. A lakosság 71 százaléka egyetért a VZBV azon követelésével, hogy április végéig ne kapcsolják ki az áramot vagy a gázt a fizetésképtelen, alacsony jövedelmű fogyasztóknál. A drágulás főleg a szolgáltatói szerződést újonnan megkötő lakossági fogyasztókat sújthatja, az ország 14 legnépesebb városában néhány áram- és gázszolgáltató már jelentősen megemelte az árat. Kölnben, Frankfurtban, Lipcsében, Dortmundban és Drezdában vezettek be speciális tarifát az új fogyasztóknak, ami évente akár 1654 euró (585 ezer forint) éves többletköltséget jelenthet a régi ügyfelekhez képest. A földgáz esetében hét nagyvárosban (Berlin, Köln, Frankfurt, Lipcse, Dortmund, Essen, Drezda) vezettek be külön díjszabást az új ügyfeleknek. Ez akár 3782 euró (1,33 millió forint) különbséget jelent. (MTI)

Borítókép: A lakosságnak kellhet rugalmasabbá válnia a rendszer gazdaságosabb fenntartásáért (Fotó: Europress/AFP)