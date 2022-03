Nem nyújt finanszírozást orosz leányának az OTP

Az OTP-csoport ukrajnai leánybankja tevékenységét fenntartja, támogatja, ugyanakkor az oroszországi leánybank számára nem nyújtanak finanszírozást, az orosz állampapírok forgalmazását felfüggesztették – olvasható a pénzintézet honlapján. „Azon dolgozunk, hogy az ország pénzügyi infrastruktúrája, így a gazdaság egésze működőképes maradjon a háborús körülmények között is” – írták az ukrán leánybankkal kapcsolatban.

A tájékoztatás szerint a leánybank tevékenységének fenntartása mellett több millió eurós támogatással, tárgyi adományokkal, a munkatársak és az ügyfelek körében indított több százezer euró értékű humanitárius adománygyűjtéssel és 160 menekült elszállásolásával, ellátásával járulnak hozzá a válsághelyzet kezeléséhez.

Tájékoztattak arról, hogy az oroszországi leánybank működését az OTP-csoport teljes mértékben alárendeli a nemzetközi szankciós előírásoknak. Fokozatosan leépítik a vállalati hitelportfóliójukat, nem fektetnek orosz állampapírokba, illetve azok forgalmazását a teljes nemzetközi csoportban felfüggesztették.

Az OTP Bank Nyrt. nem nyújt finanszírozást oroszországi leánybankja számára – mutattak rá. Arra is kitértek: folyamatosan mérlegelik, hogy szükség van-e további változtatásokra az oroszországi jelenléttel kapcsolatban.

„Minden lehetséges döntést számba veszünk, ezek között elemezzük az orosz piac esetleges elhagyásának feltételeit és következményeit is” – fogalmaztak a közleményben. Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója a március 4-ei sajtótájékoztatón még azt mondta, hogy a pénzintézet mindkét háborúban álló országban hosszú távon tervez. A szankciók révén az orosz érdekeltség is „meg fogja érezni” a háborút, de a menedzsment – akárcsak Ukrajnában – ott is helytáll – jegyezte meg.

Újságírói kérdésre az elnök-vezérigazgató azt mondta: „van olyan helyzet, amelyben átgondolnák a kivonulást” az orosz piacról, egyelőre azonban nem szeretnének a befektetőknek veszteséget okozni.

Borítókép: Az OTP Bank fiókja a kárpátaljai Beregszászon (Fotó: MTI/Balázs Attila)