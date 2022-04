Kétharmaddal csökkentek az orosz autóeladások

Az Oroszország elleni embargók nemcsak az európai autógyártóknak okoztak nehézségeket, a szakítás az oroszországi új autók piacán is komoly következményekkel járt. Az Európai Vállalkozások Szövetsége (AEB) szerint

az elmúlt hónapban mindössze 55 129 új jármű kelt el, ami 62,9 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest.

Az első negyedévben a visszaesés 28,4 százalékos volt – tette közzé az Automobilwoche.de. A csökkenés minden autómárkát érint, beleértve a piacvezető Ladát is.

Lada Granta egy moszkvai márkakereskedő telephelyén Fotó: TASS/Vladimir Gerdo

Az ukrajnai orosz invázió kezdete óta számos autógyártó függesztette fel a gyártást az országban. A német VW, amely Moszkvától délnyugatra, Kalugában és keletebbre, Nyizsnyij Novgorodban két gyárat üzemeltet, március elején állította le a termelést. A Mercedes-Benz és a Daimler Truck is leállította tevékenységét Oroszországban, beleértve a Daimler Truck és a Kamaz együttműködését. A teherautó-gyártásban több mint hatszáz embert foglalkoztató Volvo Group szintén felfüggesztette a gyártást. A német vállalatok összesen 49 telephelyet tartottak fenn Oroszországban és Ukrajnában a háború kezdetéig.

A legnagyobb gondban azonban az európai gyártók közül a Renault van, amely nemcsak egyszerűen exportál vagy gyárt az orosz piacra, hanem szorosan együttműködik az orosz személyautó-piacot uraló AvtoVaz-konszernnel.

A Renault hosszan mérlegelt, végül bejelentette, hogy határozatlan időre felfüggeszti egyes oroszországi tevékenységeit, és megfontolja, hogy lemond az AvtoVazban birtokolt 68 százalékos részesedéséről.

Mint emlékezetes, az AvtoVaz a 70-es években a Fiattal lépett együttműködésre, és a Szovjetunió megszűnéséig, sőt azon is túl gyártották Togliattiban a Fiat 124-es műszaki alapjaira épült járművek egész sorát. Az ezredfordulóra azonban újabb szakmai befektető után kellett nézniük.

A Renault, amely a Dacia márkával már bizonyította, hogy képes olcsó és nem egészen igénytelen gépkocsik gyártására, megfelelő partnernek látszott a Lada megújítására.

Hazánkban is árulták néhány évig a Lada és a Renault házasságából származó olcsó modelleket, azonban ezek technikai színvonala nem érte el még a Dacia gyártmányokét sem. Ugyanakkor tény, hogy jelentős összegeket költöttek fejlesztésre, és a legújabb SUV modellek akár piacképesek is lehettek volna nálunk, ha a motorok megfelelnének az EU előírásainak. De a cél nem is ez volt, hanem a hatalmas orosz piac kiszolgálása.

Ebből az üzleti és technológiai szimbiózisból kell most a Renault-nak kilépnie, ami komoly jövedelmektől fosztja meg a francia márkát: tavalyi eladásainak mintegy tíz százalékát Oroszország adta.

Az AvtoVaz pedig a korszerű technológia híján harminc évvel visszarepül az időben – hacsak nem lép gyorsan a franciák helyére egy kínai gyártó.

Borítókép: Lada Niva, az orosz AvtoVaz 45 éve gyártásban tartott terepjáró modellje (Forrás: Autó-Motor)