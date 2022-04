Komoly vagyonokat veszítenek a háború miatt az orosz oligarchák

– Ha a nyugati szankciók elég szigorúak, és a háború miatt hosszabb i­deig maradnak érvényben, Oroszország akár Afrika mögé is visszacsúszhat a szupergazdagok regionális toplistáján – áll a Blochamps Capital pénzügyi tanácsadó cég elemzésében. Karagich István ügyvezető a folyamatokat magyarázva rámutatott: Oroszország egyik fő gazdasági pillére a stabil és lojális nemzeti oligarcharéteg, amely rendkívül gyorsan nőtt hatalmasra. Az orosz elnök megteremti a pénzügyi elitben való mozgás kereteit, de bármikor meg is vonhatja a bizalmat, korlátozhatja az erejüket. A vagyoni elit tagjai így nem csupán a rezsimhez lojálisak, hanem egymáshoz is szorosan kapcsolódnak pénzügyi és ideológiai relációban is.

Oroszországban 2021-re a legalább egymillió dollárral rendelkező vagyonos réteg létszáma elérte a 312 ezer főt, ami öt év alatt ötvenszázalékos bővülés. A harmincmillió dollárnál is vagyonosabbak száma 6200-ra rúgott tavaly, holott 2016-ban még csak 3700 orosz állampolgár tartozott e körbe. Ez még látványosabb, 68 százalékos növekedést jelez.

Négy évvel ezelőtt a privát banki szakma úgy becsülte, hogy a legalább egymillió dollár vagyon felett rendelkező oroszok száma 2018 és 2023 között 202 ezerről 246 ezer főre nő. A valóság azonban rácáfolt erre is: 2017 és 2018 között 26 százalékkal gyarapodott az ötvenmillió dollárral rendelkező orosz gazdagok száma, és ez a tendencia 2021-re csak még markánsabbá vált. Az ukrajnai invázió és a gazdasági szankciók azonban megakasztották ezt a hatalmas lendületet, és a legfrissebb Forbes-listán már 34 orosz milliárdossal kevesebb szerepel. Érdekes módon a milliárdosok összlétszáma globálisan is mérséklődött: 2755-ről 2668-ra, ami a legnagyobb visszaesés a 2009-es pénzügyi válság óta.

Karagich István szerint a kérdés most nem is az, hogy a háború megállítja-e a páratlanul dinamikus növekedési ütem folytatódását a hatezer ultravagyonos orosz állampolgár körében. Sokkal meghatározóbb, hogy a legvagyonosabb, háromszázezer fős dollármilliárdos réteg pontosan mekkora veszteségekkel néz még szembe 2022 vé­géig.

A háború kirobbanása óta ugyanis csak a top 10 vagyonos orosz 38 milliárd dollárt, azaz közel 13 ezer milliárd forintot veszített vagyonából, míg általában az ország milliárdosainak vagyona több mint 260 milliárd dollárral csökkent. Ez pedig bármilyen nemzet gazdaságát érzékenyen érintené – jegyezte meg a ­Blochamps Capital első embere.

Borítókép: Orosz oligarcha luxusjachtja a spanyol Tarragona kikötőjében (Fotó:Adria Puig)