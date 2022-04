Magyar dizájnmárkák mutatkoztak be Párizsban

Kiemelkedően szerepeltek a magyar dizájnmárkák a Maison & Objet dizájnvásáron, amelyet március végén tartottak Párizsban. A Magyar Divat- & Designügynökség (MDDÜ) egységes Budapest Select ernyőmárkája alatt szereplő öt magyar tervező termékei iránt élénk volt a nemzetközi érdeklődés – közölte az MDDÜ lapunkkal.

A Maison & Objet dizájnvásárt Euró­pa egyik legmeghatározóbb dizájneseményeként tartják számon. Az idei szakkiállításon, amelyen csaknem kétezer brand sorakozott fel, és amelyre csaknem száznegyven országból több mint ötvenezer látogató érkezett, öt magyar formatervező mutatkozott be: Boldizar Senteski, Concrazy, Error n’ More, Meander Kerámiamanufaktúra és ­Oleant. A többek között belsőépítészek, galéria- és szállodatulajdonosok, valamint viszonteladókból álló szakmai közönség főleg európai országokból érkezett a dizájnvásárra, de sokan Japánból, Kanadából, Indiából vagy akár Izraelből is elutaztak Párizsba – jelezték a szervezők.

Az idei első Maison & Objet dizájn­vásáron a helyszíni eladásokkal szintet léptek a hazai tervezők, akiknek az egységes ernyőmárka alatti koordinált részvétele újabb értékesítési csatornákat nyitott meg számukra a nemzetközi piacon

– közölte Bata-Jakab Zsófia. A Magyar Divat- & Design­ügynökség vezérigazgatója hangsúlyozta: a Budapest Select márka fő célja, hogy a tehetséges magyar tervezők egyéni márkajegyeiket megtartva, de egységes kommunikációval nagyobb figyelemben részesüljenek a nemzetközi megjelenéseknél.

Az MDDÜ a Magyar–Francia Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben több mint száz potenciális szakmai partnerrel vette fel a kapcsolatot, köztük számos magas kategóriá­jú étteremmel, szállodával, belsőépítészeti irodával, galériával, viszonteladóval és közintézménnyel.

A kapcsolatfelvételnek köszönhetően Boldizar Senteski személyesen egyeztethetett az egyik párizsi opera képviselőjével egy installáció felállítását érintő lehetséges együttműködésről, míg a termékeit – egy egyedi asztalt és egy tükröt – a Maison & Objet után a párizsi Boon Galériában azonnal kiállították.

Két magyar tervezőnek már a vásár helyszínén is sikerült konkrét üzletet nyélbe ütnie: a Meander Kerámiamanufaktúra szobrokat, míg az Error n’ More tányérokat értékesített. Utóbbi márkánál egy neves francia, Michelin-csillagos séftől is érkezett felkérés, de mások is komolyan érdeklődtek a formatervezők munkái iránt. Szintén nagyon jó fogadtatásban részesültek a Concrazy- és Oleant-termékek is, amelyek főként hotel- és szállodaláncok belsőépítészeinek a kíváncsiságát ébresztették fel.

A Budapest Select standját többek közt a Galeries Lafayette francia luxusáruház beszerzési képviselője, az Accor Hotel Group megbízott lakberendezője és a Dubai Downtown Design munkatársai is meglátogatták. A média figyelmét sem kerülte el a magyar stand, olyan híres francia és nemzetközi médiumok képviselői látogattak el a helyszínre, mint a Le Monde, a Marie Claire France, az Intramuros dizájnmagazin vagy a Home Fashion News France.

A magyar stand koncepciója is sok érdeklődőt vonzott: a márciusi Maison & Objet inspirációja a New Luxury témája volt, amelyhez A csend az új luxus című tematikával csatlakozott a Budapest Select. A standkoncepció a járvány idején a természetbe való visszatalálásra alapult. Különlegessége az volt, hogy a látogatók minden érzékszervére igyekezett hatni: halk zene, egyedi illatok és zöldnövények jelezték a letisztult légkört és a tárgyak háborítatlan felfedezését – tájékoztatott az eseményről az MDDÜ.

Az MDDÜ immáron több éve biztosít bemutatkozási lehetőséget a magyar formatervezőknek a nemzetközi dizájnszcéna előtt. 2020-ban tizenegy, míg 2021-ben tíz magyar tervező vett részt Európa egyik legnívósabb lakberendezési szakkiállításán a Budapest Select márkán keresztül – összegezték.

Borítókép: Boldizar Senteski termékeit a Maison & Objet után a párizsi Boon Galériában azonnal kiállították (Fotó: MDDÜ)