Várja Debrecen a kulturális turizmus kedvelőit

A cívisváros jól felkészült az idegenforgalmi szezonra: Debrecen többek között kulturális látnivalókat is kínál a vendégeknek.

Tavaly indult el például egy sétasorozat, amelyben a Csokonai Színház művészeiből felálló sétaszínház mutatja be a tragikusan korán elhunyt Térey János kedvelt debreceni helyszíneit. Az Árpád tér és Kút utca sarkáról induló kétórás túra a Vénkertben, az Irodalom Házában fejeződik be. A szervezők közzéteszik a séták időpontját, de magánszemélyek is megvásárolhatják ezt az idegenvezetést. Hogy a sétánál maradjunk: teljesen alulról szerveződött az a sétaút, amelynek során Tar Sándor író emlékére hívei felkeresik kedvenc kocsmáit, fogyasztják kedvenc borkorcsolyáit és italait.

A város idegenforgalmi kínálatában nagy szerepet kap a vallási turizmus is, amelynek keretében a kálvinista Róma, azaz Debrecen egyházi intézményeit mutatják be. A református Nagytemplom szomszédságában lévő évszázados kollégium könyvtára szerepel a világ legszebb könyvtárairól írott könyvben. Itt a 600 ezer kötetes könyvtár mellett számos állandó kiállítás is látható.

A Nagytemplom is kitárulkozik a látogatók előtt. Önálló idegenvezetéses bejárásokon ismerkedhetnek az érdeklődők a történetével a puritán fehér falak között, hallgathatják meg az évszázados Rákóczi-harang csengő-bongó hangját. Pár éve, 2015-ben járdát építettek az épület balusztrádján, ahol a magasról nézhetünk rá a cívisvárosra. Ezek mellé 2019-ben, az első, itt tartott istentisztelet 200. évfordulóján egy 24 harangból álló harangjátékot is felszereltek, amely nemcsak a főhajóban hallgatható meg, hanem ha a térre nyíló ablakokat kinyitják, a szabadban is.

Egyre erősödik a városban a zsidó vallási turizmus, amelynek a fejlesztését is céljai közé sorolta a tavaly megalakult a Debreceni Zsidó Tudományos és Kulturális Kutatóintézet. A már meglévő kegyhelyeken kívül állandó kiállítást is szerveznek a Kárpát-medencei zsidóság múltjának és jelenének bemutatására. A Debreceni Egyetem – amelyen több száz izraeli diák is tanul – szintén részt vesz a közös munkában, s besegítenek a hazai zsidó kultúrában is komoly szerepet játszó városok, Berettyóújfalu, Gyomaendrőd, Karcag és Mátészalka múzeumainak képviselői is.

Ezek persze csak a kulturális gazdagságot fokozó újabb lehetőségek, amelyek mellett a régiek, a Modem, a Déri múzeum és társaik is várják a vendégeket.

Borítókép: A debreceni Nagytemplom önálló idegenvezetéses programokat is kínál (Fotó: Magyar Nemzet)