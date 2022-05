Már készül az idei akácméz

Míg az elmúlt években rendre jelentős fagykár érte a hazai akácosokat, úgy tűnik, az idén megkímélte az akácerdőket az időjárás. Az akác az egyik legértékesebb nektárforrás, amelyből méz készül hazánkban, ezért is olyan lényeges, hogy májusban – a virágzás időpontjában – hogyan alakul az időjárás. A növény általában tíz napig virágzik, a méztermés jelentős része azonban csupán néhány nap alatt, a virágzás közepén kerül a kaptárakba. Érdekesség, hogy Európa akácerdeinek körülbelül hatvan százaléka hazánkban található, emiatt az akácméz igazi hungarikumnak számít.

Az akácfa virágzása idén május közepén kezdődött, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület tájékoztatása szerint sokakat csalódás érhetett, mivel a korábban vártnál nagyobb fagykár érte az ültetvényeket.

A tavalyi fagykár az egész országot érte, most sávokban, kisebb térségeket, de sok helyen tarolt a fagy. Érdemes körülnézni alaposan vándorlás előtt – hívta fel a figyelmet az egyesület.

Az sem javított a helyzeten, hogy a virágzás kellős közepén erős lehűlés érkezett, s bár csak egy-két napig tartott, országszerte számos helyen viharos széllel és esővel is járt, ami nem kedvezett a méhek nektárgyűjtő munkájának.

A hirtelen jött meleg nemcsak az akác virágzását hozta néhány nappal korábbra, hanem a repcevirágzás is gyorsabban ért véget a vártnál. A legtöbben már kipergették a repcemézet, az eredményekről azonban eltérő híreket hallani. Vannak, akiknek nagyon jól sikerült, de sok méhészetben megint eltűntek a kijáró méhek, így odalett a repceméztermés, és sajnos lehet, hogy az akácmézé is.

Bár az idén minden bizonnyal a tavalyinál jobb szezont zárhatnak a hazai méhészek, a tényleges eredményekkel kapcsolatban egyelőre korai lenne találgatásokba bocsátkozni.

Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöke lapunknak korábban elmondta: kiemelten fontos lenne, hogy a szezon jól alakuljon, mivel a világban egyre nagyobb a kereslet a természetes virágméz iránt. Az orosz–ukrán konfliktus miatt jelentős mennyiségtől esik el az európai uniós piac.

– A háború miatt az ukránok nem fognak tudni mézet szállítani az uniós piacra, holott korábban a harmadik országból érkező importmézek közel negyven százaléka Ukrajnából származott. Ha ez kimarad, nagy kereslet lesz a mézekre – mutatott rá Bross Péter. Az uniós mézpiacon fellépő hiány minden bizonnyal az árakra is hatással lesz. Mint minden más mezőgazdasági terméknél, úgy a méz esetében is drágulásra lehet számítani, ennek mértéke azonban az OMME elnöke szerint nem lesz akkora, mint amekkorát akár a gabona esetében látni lehet.

