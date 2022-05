Messze a leggazdagabb Elon Musk

Az utóbbi években gyakran cserélődött a világ leggazdagabb embere cím, mivel folyamatosan változtak a leggazdagabbak vagyonának nagy részéért felelős részvények árfolyamai. Az viszont még nem fordult elő, hogy valaki igen nagy mértékben előreszaladjon a többiekhez képest, avagy a többiek maradjanak le tőle. Most Elon Musk 240 milliárd dolláros vagyona bő hetven százalékkal haladja meg a második helyezett 140 milliárdját, aki a francia Bernard Arnault, az LVMH, azaz a Moet Hennessy Louis Vuitton fő részvényese.

Arnault pozíciója mindazonáltal így is igen szép eredmény, hisz így a sok amerikai közt sikerült egy európainak az élmezőnybe jutni. Ez pedig két oknak köszönhető. Egyrészt az európai részvények most jobban teljesítenek, mivel az eurózónában még meg sem kezdődött a kamatemelés, csak az eszközvásárlási program leépítése zajlik, ezzel szemben az Egyesült Államokban már javában zajlik a kamatemelési ciklus. Másrészt már a járvány idején megnőtt a luxusmárkák iránti kereslet, ami most a rég nem látott magas infláció időszakában tovább erősödött.

A listán a harmadik helyen található az Amazon-főnök Jeff Bezos 135 milliárd dollárral, ő az egyik, aki nagyot esett vissza, hisz nemrég a lista élén is állt. Az Amazon részvényei azonban a csúcshoz képest 35 százalékkal csökkentek, így Bezos vagyona is jelentősen visszaesett, a

Tesla értéke ugyanakkor olyan nagyot nőtt az elmúlt két évben, hogy még a csúcshoz képesti jelentős korrekció után is sokkal többet ér Musk részvénycsomagja, mint bárki más teljes vagyona.

A negyedik helyen Bill Gates áll 126 milliárd dollárral, ő az, akit a meggazdagodásához vezető Microsoft árfolyamváltozása már nem érint, hisz eladta részvényei nagy részét. Portfóliója diverzifikált, sok elemből tevődik össze, ezért vagyona nem mutat jelentős ingadozásokat. Az ötödik helyen Warren Buffett tartózkodik 113 milliárd dollárral, aki egyedülálló módon egy befektetési alaphoz hasonlóan működő részvénytársasággal érte el sikerét, vagyis nem egy zseniális vállalkozás jött be neki, hanem ügyesen összeválogatja azon cégek részvényeit, amelyeket alapítóik felfuttattak.

Az amerikai részvényárak visszaesése lehetővé tette, hogy a hatodik helyre egy indiai vállalkozó, Gautam Adani kerüljön 111 milliárddal, aki egyébként az utóbbi két évben tört a magasba kikötőivel, repülőtereivel, bányáival. Az utolsó az Oracle szoftvercég főtulajdonosa, Larry Ellison, akinek vagyona még éppen százmilliárd dollár felett van.

Borítókép: Elon Musk (Fotó: Britta Pedersen/Pool AFP)