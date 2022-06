Egy DK-s képviselő szerint bátran emelhető a benzinár, a magyarok úgyis kifizetik + videó

A DK-s országgyűlési képviselő Dávid Ferenc így fogalmazott az ATV A nap híre című műsorának június 9-ei adásában:

Én még nagyon-nagyon régen végeztem a közgazdasági egyetemen, és akkor tanították […] A, B, C termék van: alkohol, benzin, cigaretta. Teljesen árrugalmatlan. Akármennyi az ára, ugyanúgy fog fogyni. Lemegy két hétig, lemegy három hétig, lemegy egy hónapig, és így jön vissza a görbe, és a fogyasztás beáll. […] Ezt úgy verték a fejünkbe, hogy az A, B, C termékek miatt nem kell izgulnia az államnak, emelheti, szedi be az adót nyugodt szívvel.

A politikus meglátása szerint tehát a magyar lakosság – amennyiben nem hajlandó lemondani az autózás praktikumáról és kényelmességéről – kénytelen lenne kifizetni a 800-900 forintos literáron mért benzin – a jelenlegi, hátósági árstopos 480 helyett.

A Drót.info felhívja rá a figyelmet, hogy a DK-s politikus közgazdasági ismereteit 1974 és 1979 között szerezte. Ekkor pedig Kádáréknak még nem kellett attól tartaniuk, hogy az adóztatás következményeként szabad és titkos választásokon vesz majd elégtételt rajtuk a nép, és zavarja el a hatalomból az elvtársakat.