A rezsicsökkentés nem durva piaci beavatkozás, hanem a jövőnk védelme

Jogosan kérdezhetjük: de mik ennek a vagyonvédelemnek a költségei? Ki és miből finanszírozza a vagyon védelmét? Természetesen a költségvetés, vagyis a kormányzat a magánszemélyek és a vállalkozások befizetett adójából. Ebben a rendszerben értelmezhető a gazdaság egyes nyereséges ágazatainak rendkívüli megadóztatása is, akik így lényegében a saját piaci kilátásaik, jövőbeli üzleti sikereik védelméhez járulnak hozzá. De a külső finanszírozás, az államadósság terhére történő hitelfelvétel is ilyen forrást jelenthet. Az utóbbit ugye a jövő generációi fizetik vissza, akik szeretnének biztosak lenni abban, hogy a jelen generációja jól költi el a pénzüket, jól fekteti be a felvett kölcsönt, jelen esetben a humán tőke védelmét szolgáló intézkedéseket finanszírozva. A szabadpiac korai kapitalizmus óta uralkodó paradigmája számos ráncfelvarrást ért már meg, legtöbbször az állam nyílt beavatkozása, vagy a piacok szabályozása formájában, hiszen nyilvánvaló, hogy tökéletes piaci viszonyok nem léteznek. Ezzel együtt a rezsicsökkentést ebből a szemszögből megítélni és azt hirdetni, hogy a szabadpiac majd mindent megold: ha magasak az árak, fogyasszunk kevesebb vizet, gázt stb., egy letűnő közgazdasági gondolkodás káros utórezgése.

A szerző egyetemi tanársegéd, Neumann János Egyetem

