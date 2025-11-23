Őrületes összecsapás az MLS-ben, hősből lett bűnbak az egyik legnagyobb sztár + videó

A Thomas Müller fémjelezte Vancouver Whitecaps már az első félidőben kétgólos előnybe került – a német támadó egy sárga lapot tudott betenni a közösbe –, a Los Angeles FC azonban a fordulás után egyenlíteni tudott Szon Hung Min duplájával.
Szon Hung Min hősből lett bűnbak
A dél-koreai klasszis a 60. percben szépített, majd a kilencperces ráadásban pazar szabadrúgásgóllal is bevette az akkor már emberhátrányban futballozó hazaiak kapuját.
A kétszer tizenöt perces hosszabbításban nem tudta gólra váltani létszámfölényét a Los Angeles, a tizenegyespárbajban pedig a kanadaiak koncentráltak jobban, csak Edier Ocampos hibázott, míg a vendégeknél Mark Delgado mellett az elsőként odaálló Szon is.
Thomas Müller klubja a 2011-es csatlakozása óta először jutott be az MLS-rájátszás elődöntőjébe – másképpen a Nyugati főcsoport fináléjába –, amelyben a San Diego–Minnesota párharc győztesével küzd majd meg. A másik ágon Cincinnati–Inter Miami és Philadelphia Union–New York City negyeddöntőket rendeznek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!