Őrületes összecsapás az MLS-ben, hősből lett bűnbak az egyik legnagyobb sztár + videó

A Thomas Müller fémjelezte Vancouver Whitecaps már az első félidőben kétgólos előnybe került – a német támadó egy sárga lapot tudott betenni a közösbe –, a Los Angeles FC azonban a fordulás után egyenlíteni tudott Szon Hung Min duplájával.

Szon Hung Min ekkor még örült: az ő góljával mentették hosszabbításra a meccset (Fotó: Rich Lam/Getty Images North America/AFP)

Szon Hung Min hősből lett bűnbak

A dél-koreai klasszis a 60. percben szépített, majd a kilencperces ráadásban pazar szabadrúgásgóllal is bevette az akkor már emberhátrányban futballozó hazaiak kapuját.

SON HEUNG MIN FREE KICK EQUALIZER IN THE 95TH MINUTE! 😱🚨@LAFC // AUDI MLS CUP PLAYOFFS pic.twitter.com/LDF3RYWXsG — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

A kétszer tizenöt perces hosszabbításban nem tudta gólra váltani létszámfölényét a Los Angeles, a tizenegyespárbajban pedig a kanadaiak koncentráltak jobban, csak Edier Ocampos hibázott, míg a vendégeknél Mark Delgado mellett az elsőként odaálló Szon is.

Thomas Müller klubja a 2011-es csatlakozása óta először jutott be az MLS-rájátszás elődöntőjébe – másképpen a Nyugati főcsoport fináléjába –, amelyben a San Diego–Minnesota párharc győztesével küzd majd meg. A másik ágon Cincinnati–Inter Miami és Philadelphia Union–New York City negyeddöntőket rendeznek.