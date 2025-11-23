MLSLos Angeles FCVancouver WhitecapsSzon Hung MinThomas Müller

Őrületes összecsapás az MLS-ben, hősből lett bűnbak az egyik legnagyobb sztár + videó

A Thomas Müllerrel felálló Vancouver Whitecaps a 2-2-re végződött rendes játékidőt, majd hosszabbítást követően tizenegyesekkel búcsúztatta a Los Angeles FC-t az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság rájátszásának negyeddöntőjében. A vendégeknél a szabadrúgásból egyenlítő Szon Hung Min könnyen hőssé válhatott volna, ám a tizenegyespárbajban ő is elhibázta a saját próbálkozását.

2025. 11. 23. 13:03
A Los Angeles FC búcsúzott az MLS-rájátszástól Fotó: Jeff Vinnick Forrás: Getty Images North America/AFP
A Thomas Müller fémjelezte Vancouver Whitecaps már az első félidőben kétgólos előnybe került – a német támadó egy sárga lapot tudott betenni a közösbe –, a Los Angeles FC azonban a fordulás után egyenlíteni tudott Szon Hung Min duplájával.

Szon Hung Min ekkor még örült: az ő góljával mentették hosszabbításra a meccset
Szon Hung Min ekkor még örült: az ő góljával mentették hosszabbításra a meccset (Fotó: Rich Lam/Getty Images North America/AFP)

Szon Hung Min hősből lett bűnbak

A dél-koreai klasszis a 60. percben szépített, majd a kilencperces ráadásban pazar szabadrúgásgóllal is bevette az akkor már emberhátrányban futballozó hazaiak kapuját.

A kétszer tizenöt perces hosszabbításban nem tudta gólra váltani létszámfölényét a Los Angeles, a tizenegyespárbajban pedig a kanadaiak koncentráltak jobban, csak Edier Ocampos hibázott, míg a vendégeknél Mark Delgado mellett az elsőként odaálló Szon is.

Thomas Müller klubja a 2011-es csatlakozása óta először jutott be az MLS-rájátszás elődöntőjébe – másképpen a Nyugati főcsoport fináléjába –, amelyben a San Diego–Minnesota párharc győztesével küzd majd meg. A másik ágon Cincinnati–Inter Miami és Philadelphia Union–New York City negyeddöntőket rendeznek.

 

