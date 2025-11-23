„Mára sem lett jobb…” – Kubatov Gábor újabb sejtelmes üzenete a Fradi veresége után

Továbbra is bukdácsol az NB I-ben a Ferencváros, és ezt már Kubatov Gábor sem hagyta szó nélkül. A zöld-fehérek a harmadik vereségüket szenvedték el az NB I most zajló idényében, a fordulót megelőzően az utolsó előtti helyen szerénykedő Nyíregyháza négymeccses nyeretlenségi sorozatát megszakítva diadalmaskodott a Groupama Arénában.
A mérkőzéssel kapcsolatban Kubatov két bejegyzést is közzétett a Facebook-oldalán, előbb azt taglalta, hogy nem a Fradi napja volt a szombati, majd egy videóval jelentkezett, amiben a következőket mondta:
Szóval én még ilyet nem csináltam, de most elmegyek haza, a többit majd holnap. Szevasztok!
Kubatov Gábor újabb sejtelmes üzenete
A sor vasárnap délelőtt folytatódott, a klubelnök egy Robbie Keane vezetőedző nyilatkozatából kiragadott részletet tett közzé az alábbi szavakkal:
Sajnos a tegnapi fájó hazai vereség mára sem lett jobb…
Az újabb reakció azt sejteti, hogy nem marad következmények nélkül a szombati vereség – kérdés, hogy mennyire kezelik szigorúan a történteket a klubnál.
NB I, 14. forduló:
ETO FC–Zalaegerszegi TE 0-1 (0-0), Győr, 1906 néző, jv.: Csonka. Gólszerző: Bakti (82.)
szombat:
vasárnap:
