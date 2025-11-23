NB IFerencvárosFradiFTCKubatov Gábor

„Mára sem lett jobb…” – Kubatov Gábor újabb sejtelmes üzenete a Fradi veresége után

Nehezen lépnek túl a Ferencvárosnál a váratlanul jött szombati 3-1-es hazai vereségen, amelyet a Nyíregyházától szenvedett el az NB I címvédője. A lefújás után Kubatov Gábor klubelnök sejtelmes videót posztolt a hivatalos Facebook-oldalára, most pedig egy újabb bejegyzéssel utalt arra, hogy lesz következménye a történteknek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 11:38
A Ferencváros elnöke nem hagyta szó nélkül a kínos vereséget Forrás: Facebook/Kubatov Gábor
Továbbra is bukdácsol az NB I-ben a Ferencváros, és ezt már Kubatov Gábor sem hagyta szó nélkül. A zöld-fehérek a harmadik vereségüket szenvedték el az NB I most zajló idényében, a fordulót megelőzően az utolsó előtti helyen szerénykedő Nyíregyháza négymeccses nyeretlenségi sorozatát megszakítva diadalmaskodott a Groupama Arénában.

Kubatov Gábornak nem tetszett a Nyíregyháza elleni teljesítmény
Kubatov Gábornak nem tetszett a Nyíregyháza elleni teljesítmény (Fotó: Fradi.hu)

A mérkőzéssel kapcsolatban Kubatov két bejegyzést is közzétett a Facebook-oldalán, előbb azt taglalta, hogy nem a Fradi napja volt a szombati, majd egy videóval jelentkezett, amiben a következőket mondta:

Szóval én még ilyet nem csináltam, de most elmegyek haza, a többit majd holnap. Szevasztok!

Kubatov Gábor újabb sejtelmes üzenete

A sor vasárnap délelőtt folytatódott, a klubelnök egy Robbie Keane vezetőedző nyilatkozatából kiragadott részletet tett közzé az alábbi szavakkal:

Sajnos a tegnapi fájó hazai vereség mára sem lett jobb…

Az újabb reakció azt sejteti, hogy nem marad következmények nélkül a szombati vereség – kérdés, hogy mennyire kezelik szigorúan a történteket a klubnál.

NB I, 14. forduló:

ETO FC–Zalaegerszegi TE 0-1 (0-0), Győr, 1906 néző, jv.: Csonka. Gólszerző: Bakti (82.)

szombat:
Puskás Akadémia FC–Kisvárda 2-0 (1-0), Pancho Aréna, v.: Derdák; gól: Lukács Dániel (40., 79.)
Debreceni VSC–Kazincbarcika 2-1 (0-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion, v.: Antal; gól: Dzsudzsák (50.), Komáromi (78.), illetve Kártik (71., 11-esből)
Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC 1-3 (0-2), Budapest, Groupama Aréna, v.: Bognár; gól: Gruber (83., 11-esből), illetve Manner (3.), Kovácsréti (30.), Toma (85.)

vasárnap:
Paksi FC–Újpest FC 16.00 (tv: M4 Sport)
Diósgyőri VTK–MTK Budapest 18.30 (tv: M4 Sport)

A tabella állását és a mérkőzések jegyzőkönyveit itt tekintheti meg!

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

