„Mára sem lett jobb…” – Kubatov Gábor újabb sejtelmes üzenete a Fradi veresége után

Továbbra is bukdácsol az NB I-ben a Ferencváros, és ezt már Kubatov Gábor sem hagyta szó nélkül. A zöld-fehérek a harmadik vereségüket szenvedték el az NB I most zajló idényében, a fordulót megelőzően az utolsó előtti helyen szerénykedő Nyíregyháza négymeccses nyeretlenségi sorozatát megszakítva diadalmaskodott a Groupama Arénában.

Kubatov Gábornak nem tetszett a Nyíregyháza elleni teljesítmény (Fotó: Fradi.hu)

A mérkőzéssel kapcsolatban Kubatov két bejegyzést is közzétett a Facebook-oldalán, előbb azt taglalta, hogy nem a Fradi napja volt a szombati, majd egy videóval jelentkezett, amiben a következőket mondta:

Szóval én még ilyet nem csináltam, de most elmegyek haza, a többit majd holnap. Szevasztok!

Kubatov Gábor újabb sejtelmes üzenete

A sor vasárnap délelőtt folytatódott, a klubelnök egy Robbie Keane vezetőedző nyilatkozatából kiragadott részletet tett közzé az alábbi szavakkal:

Sajnos a tegnapi fájó hazai vereség mára sem lett jobb…

Az újabb reakció azt sejteti, hogy nem marad következmények nélkül a szombati vereség – kérdés, hogy mennyire kezelik szigorúan a történteket a klubnál.