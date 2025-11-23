NB IPuskás AkadémiaHornyák Zsolt

Az írek elleni sokkot is szóba hozta Hornyák Zsolt, aki üzent a Fradi elleni rangadó előtt

Hozta a kötelezőt a labdarúgó NB I 14. fordulójának szombati mérkőzésén a Puskás Akadémia, amely Lukács Dániel duplájával 2-0-ra legyőzte a Kisvárdát. A lefújás után a felcsúti együttest irányító Hornyák Zsolt elmondta, hogy örül a három pontnak, ugyanakkor hozzátette, hogy a Ferencváros elleni rangadón többre lesz szükség.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 10:22
A Puskás Akadémia Akadémia vezetőedzője örült a három pont megszerzésének (Fotó: MTI/Purger Tamás)
Hornyák Zsolt csapata a Kisvárda elleni 2-0-s győzelemmel pontszámban beérte a Nyíregyházától vereséget szenvedő Ferencvárost. A Puskás Akadémia vezetőedzője a mérkőzés után ugyan örült a sikernek, ám elmondása szerint nem volt mindennel elégedett.

Hornyák Zsolt szerint az FTC ellen többre lesz szükség
Hornyák Zsolt szerint az FTC ellen többre lesz szükség (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– Örülök a három pontnak, fontos siker volt ez. Nem játszottunk rosszul, de a sebességgel nem mindig voltam elégedett. A gólokon kívül is voltak helyzeteink, nagyobb különbséggel is győzhettünk volna. A Kisvárdának nem volt egyetlen helyzete sem.

Az összecsapás hőse az a Lukács Dániel volt, aki az írek ellen 3-2-re elveszített világbajnoki selejtezőn is betalált, most pedig az ő duplájának köszönhetően nyert a felcsúti együttes.

A klubnál mindenkit megrázott az Írország elleni vereség, szerdán próbáltuk közös vacsorával oldani a rossz élményt.

Lukács Dánielt is arra kértem, csak a Kisvárda elleni mérkőzésre koncentráljon, és ezek szerint megfogadta a tanácsomat – idézi a Nemzeti Sport Hornyákot.

Hornyák Zsolt szerint az FTC ellen többre lesz szükség

A Puskás Akadémia jövő vasárnap a Pancho Arénában fogadja a Ferencvárost, és amennyiben legyőzi a címvédőt, meg is előzi a tabellán.

– Felzárkóztunk valamelyest a tabellán, nekem most csak ez a fontos. 

Remélem, a Ferencvárossal jó meccset játszunk, de a mostaninál jobb teljesítményre lesz szükség

– üzent csapatának az 52 esztendős szakember.

A Puskás Akadémia jelenleg három ponttal van lemaradva az éllovas Debrecentől, ám amennyiben a Paks vasárnap legyőzi az Újpestet, Hornyák Zsolt csapata öt pontra távolodik az új listavezetőtől.

NB I, 14. forduló:

ETO FC–Zalaegerszegi TE 0-1 (0-0), Győr, 1906 néző, jv.: Csonka. Gólszerző: Bakti (82.)

szombat:
Puskás Akadémia FC–Kisvárda 2-0 (1-0), Pancho Aréna, v.: Derdák; gól: Lukács Dániel (40., 79.)
Debreceni VSC–Kazincbarcika 2-1 (0-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion, v.: Antal; gól: Dzsudzsák (50.), Komáromi (78.), illetve Kártik (71., 11-esből)
Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC 1-3 (0-2), Budapest, Groupama Aréna, v.: Bognár; gól: Gruber (83., 11-esből), illetve Manner (3.), Kovácsréti (30.), Toma (85.)

vasárnap:
Paksi FC–Újpest FC 16.00 (tv: M4 Sport)
Diósgyőri VTK–MTK Budapest 18.30 (tv: M4 Sport)

A tabella állását és a mérkőzések jegyzőkönyveit itt tekintheti meg

 

