Az írek elleni sokkot is szóba hozta Hornyák Zsolt, aki üzent a Fradi elleni rangadó előtt

Hornyák Zsolt csapata a Kisvárda elleni 2-0-s győzelemmel pontszámban beérte a Nyíregyházától vereséget szenvedő Ferencvárost. A Puskás Akadémia vezetőedzője a mérkőzés után ugyan örült a sikernek, ám elmondása szerint nem volt mindennel elégedett.

Hornyák Zsolt szerint az FTC ellen többre lesz szükség (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– Örülök a három pontnak, fontos siker volt ez. Nem játszottunk rosszul, de a sebességgel nem mindig voltam elégedett. A gólokon kívül is voltak helyzeteink, nagyobb különbséggel is győzhettünk volna. A Kisvárdának nem volt egyetlen helyzete sem.

Az összecsapás hőse az a Lukács Dániel volt, aki az írek ellen 3-2-re elveszített világbajnoki selejtezőn is betalált, most pedig az ő duplájának köszönhetően nyert a felcsúti együttes.

A klubnál mindenkit megrázott az Írország elleni vereség, szerdán próbáltuk közös vacsorával oldani a rossz élményt.

Lukács Dánielt is arra kértem, csak a Kisvárda elleni mérkőzésre koncentráljon, és ezek szerint megfogadta a tanácsomat – idézi a Nemzeti Sport Hornyákot.

A Puskás Akadémia jövő vasárnap a Pancho Arénában fogadja a Ferencvárost, és amennyiben legyőzi a címvédőt, meg is előzi a tabellán.

– Felzárkóztunk valamelyest a tabellán, nekem most csak ez a fontos.

Remélem, a Ferencvárossal jó meccset játszunk, de a mostaninál jobb teljesítményre lesz szükség

– üzent csapatának az 52 esztendős szakember.

A Puskás Akadémia jelenleg három ponttal van lemaradva az éllovas Debrecentől, ám amennyiben a Paks vasárnap legyőzi az Újpestet, Hornyák Zsolt csapata öt pontra távolodik az új listavezetőtől.