Kubatov Gábor még soha ilyen titokzatosan nem posztolt a Fradiról

A Ferencváros megmagyarázhatatlan vereséget szenvedett hazai pályán a Nyíregyházától. Így gondolhatta Kubatov Gábor is, aki nagyon sejtelmesen posztolt szombat késő éjszaka, további következményeket ígérve

2025. 11. 23. 5:57
Kubatov Gábort is megviselte a Nyíregyházától elszenvedett vereség
Kubatov Gábort is megviselte a Nyíregyházától elszenvedett vereség Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Kubatov Gábor háromszor is posztolt szombat este a Fradi csapatáról. Előbb Varga Barnabást méltatta a Hónap játékosa címért.

A Fradi megmagyarázhatatlan vereséget szenvedett. Kubatov Gábor inkább aludt egyet a kudarcra
A Fradi megmagyarázhatatlan vereséget szenvedett. Kubatov Gábor inkább aludt egyet a kudarcra Fotó: Csudai Sándor

Aztán jött a neheze. Az FTC hazai pályán, megmagyarázhatatlanul gyenge teljesítménnyel 3-1-re kikapott a Nyíregyházától, amit az FTC elnöke így kommentált:

Hármat kapni itthon… Ez nem volt a mi napunk! 

Mit fojtott magába Kubatov Gábor a Fradi veresége után?

Kubatov Gábor is úgy érezhette, képtelenség ennyivel túllépni a váratlan kudarcon. Még késő este egy videóval jelentkezett, amiben a következőket mondta:

Szóval én még ilyet nem csináltam, de most elmegyek haza, a többit majd holnap. Szevasztok!

Kubatov Gábornak tehát még van mondanivalója a Ferencváros gyenge teljesítményéről, de inkább úgy döntött, hogy alszik egyet rá. Kíváncsian várjuk, hogyan is teszi a helyére a zakót, amit a Fradi-tábor sem tudott megemészteni.

 

