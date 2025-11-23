Döbbenetes módszerrel fosztottak ki egy áruházat

A zalaegerszegi törvényszék tájékoztatása szerint három román állampolgárságú személyt azzal vádol az ügyészség, hogy 2021. október 1-jén kifosztottak egy áruházat – írja a Zaol.
Az elkövetők éjfél után személyautóval jelentek meg az egyik zalaegerszegi bevásárló parknál, hogy az egyik elektronikai cikkeket árusító üzletből lopjanak. A férfiak az áruház mögötti szervizutat kukákkal torlaszolták el.
Ketten megvizsgálták az épület hátsó falát, majd távoztak, s körülbelül hosszú perccel később már bontáshoz szükséges szerszámokkal tértek vissza, amikkel
lyukat ütöttek az áruház hátsó falán.
Az épületbe bejutva a raktárhelyiségben felfeszítették a nagyobb értékű műszaki cikkek tárolására használt, külön ráccsal védett belső helyiséget, majd onnan különböző termékeket táskákba pakoltak.
Harmadik társuk eközben a környéket figyelte, majd miután a másik két férfi kimászott a lyukon, a táskákat már együtt cipelve távoztak a helyszínről.
A román állampolgárságú elkövetők jövő héten állnak bíróság elé.
