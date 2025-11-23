Nemrég voltak a guruló dollárok. Mostanában viszont – mert a fejlődés ugyebár megállíthatatlan – itt vannak a repülő dollárok, meg a repülő eurók. Ez idő tájt egyirányú a mozgásuk, egyfelé repülnek, küldik őket, mert maguktól nem feltétlenül akarnak odamenni. Azaz a háborúban álló Ukrajnába. Melynek vezetője sokkal inkább az EU csókos asszonyának takarásában szeret megjeleni, már csak azért is, mert onnan áhítozik újabb és újabb dollármilliók zsebre tevésére, melyet vélhetően meg is fog kapni, hadd folytatódjon tovább ez az őrület, melynek kirobbanásáért ez idáig senkit sem vontak felelősségre. Így aztán a háborúba ájult Ukrajna és vele együtt az Európa Uniónak nevezett gyülekezet boldogan osztogatja a mások pénzét a háború folytatásához. Alig valakinek – ennyit az oknyomozó újságírásról – jut eszébe, az is csak nagyon ritkán, hogy megpróbálja összesíteni például a Zelenszkij családnak a háború kezdete óta nyilvánosságra jutott költekezéseit, melyet az anyós, a feleség, meg a fővezír, magyarán a mutogatós bácsi követett el. (Hol vagy Cicciolina?) Nos, elegáns és méregdrága üdülőtelepeken lévő ingatlanok vásárlásairól szólnak a hírek, a család egyes tagjai világhírű butikok törzsvevőivé léptek elő, az újságíróknak nem volt nehéz dolguk, hogy találkozzanak ily előkelő helyeken a Zelenszkij család tagjaival. Nincs kizárva, hogy a vacsorát gyakorta Ursula von der Leyen ebédlőjében költik el az Európában kószáló család tagjai, de erről nincs bizonyíthatóan hiteles tudomásunk.
Így néz ki tehát ma egy hazáért folyó háború a vezetőségének életmódját nézve. Aranybidétől kezdve mindenféle fényűzésről hallhatunk tehát a háborúba ájult Ukrajna elöljáróinak életmódját illetően, de ez ma úgy tűnik, hogy roppant demokratikus, modern és tisztességes viselkedés. S a Nyugatot láthatólag nem zavarja. A mutogatós bácsi és a csókos asszony meg köszöni, jól van. Mindennapos ölelkezésük árnyékában bizony eltörpülnek a tények, az események, jórészt az is, hogy most éppen Ursula asszony készülődik újabb százmilliárdokat költeni mások háborújára uniós pénzekből – bár, hogy ezek a mások, magyarán az EU valamennyi Ukrajnáért rajongó tagállama miért nem szégyelli magát, és miért nem próbál meg már szembesülni a valósággal, az szinte érthetetlen, hogy megtörténhet velünk. És megtörténik! S abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.
