idezojelek
Vélemény

Repülő dollárok

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

Kondor Katalin avatarja
Kondor Katalin
Cikk kép: undefined
Ukrajnaháborúpénzmaffia 2025. 11. 23. 6:32
Fotó: Europress/AFP/ Yves Herman
0

Nemrég voltak a guruló dollárok. Mostanában viszont – mert a fejlődés ugyebár megállíthatatlan – itt vannak a repülő dollárok, meg a repülő eurók. Ez idő tájt egyirányú a mozgásuk, egyfelé repülnek, küldik őket, mert maguktól nem feltétlenül akarnak odamenni. Azaz a háborúban álló Ukrajnába. Melynek vezetője sokkal inkább az EU csókos asszonyának takarásában szeret megjeleni, már csak azért is, mert onnan áhítozik újabb és újabb dollármilliók zsebre tevésére, melyet vélhetően meg is fog kapni, hadd folytatódjon tovább ez az őrület, melynek kirobbanásáért ez idáig senkit sem vontak felelősségre. Így aztán a háborúba ájult Ukrajna és vele együtt az Európa Uniónak nevezett gyülekezet boldogan osztogatja a mások pénzét a háború folytatásához. Alig valakinek – ennyit az oknyomozó újságírásról – jut eszébe, az is csak nagyon ritkán, hogy megpróbálja összesíteni például a Zelenszkij családnak a háború kezdete óta nyilvánosságra jutott költekezéseit, melyet az anyós, a feleség, meg a fővezír, magyarán a mutogatós bácsi követett el. (Hol vagy Cicciolina?) Nos, elegáns és méregdrága üdülőtelepeken lévő ingatlanok vásárlásairól szólnak a hírek, a család egyes tagjai világhírű butikok törzsvevőivé léptek elő, az újságíróknak nem volt nehéz dolguk, hogy találkozzanak ily előkelő helyeken a Zelenszkij család tagjaival. Nincs kizárva, hogy a vacsorát gyakorta Ursula von der Leyen ebédlőjében költik el az Európában kószáló család tagjai, de erről nincs bizonyíthatóan hiteles tudomásunk.

Így néz ki tehát ma egy hazáért folyó háború a vezetőségének életmódját nézve. Aranybidétől kezdve mindenféle fényűzésről hallhatunk tehát a háborúba ájult Ukrajna elöljáróinak életmódját illetően, de ez ma úgy tűnik, hogy roppant demokratikus, modern és tisztességes viselkedés. S a Nyugatot láthatólag nem zavarja. A mutogatós bácsi és a csókos asszony meg köszöni, jól van. Mindennapos ölelkezésük árnyékában bizony eltörpülnek a tények, az események, jórészt az is, hogy most éppen Ursula asszony készülődik újabb százmilliárdokat költeni mások háborújára uniós pénzekből – bár, hogy ezek a mások, magyarán az EU valamennyi Ukrajnáért rajongó tagállama miért nem szégyelli magát, és miért nem próbál meg már szembesülni a valósággal, az szinte érthetetlen, hogy megtörténhet velünk. És megtörténik! S abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem először jelentjük ki, hogy érthetetlen, miért kell nekünk, háborúellenes országnak megszenvednünk egy erőszakos nagyhatalom – ez Ukrajna – és egy végtelenül erőszakos és lejáratott unió, azaz az EU parancsait elfogadnunk, s azt, hogy maffia-földrésszé tegyék Európát? Nincs hihető válasz. S őszintén szólva a helyzet lényegében évek óta nem is változik. Az egyetlen, amiben reménykedhetünk, ám még arra is sokáig kell várni, hogy valamiféle isteni beavatkozás folytán egyszer csak vége lesz ennek a lehetetlen és méltatlan világháborús helyzetnek is, és akkor születnek majd történelmi regények meg filmek, valamint egyéb okoskodások is, melyek kicsit talán segíteni tudnak a homályt elűzni, s ahogy már a történelemben lenni szokott, fény derül néhány titokra, továbbá néhány „miértre” is választ kapunk, de aligha mindegyikre.

Bár, mint tudjuk, a téma az utcán hever, de ha hagyjuk, akkor ott is marad, nem veszi fel senki. Pedig néhány titkot fel kellene oldani, például azt, hogy milyen körülmények között jöhetett létre az a helyzet, ami talán ezt az egész katyvaszt elindította, hogy mintegy nyolc amerikai „minisztert” küldtek Ukrajna vezetésére az Egyesült Államokból a Majdan idején.

Egy „független” országba, szigorúan a demokrácia jegyében. Nos, azt igencsak érdemes lenne elbeszélni, hogy miként történhetett ilyesmi? Csak nem a demokráciát védték ezzel? Meglehet, s a demokrácia el is érkezett, mint látjuk.

Eleddig a jelenlegi helyzet számomra egyetlen tanulsága az, hogy a káosz-szakértők kiválóan dolgoznak szerte a világon, a dollárok meg nem gurulnak, hanem repülnek. Az kényelmesebb. Európa fura urai meg egyrészt gazdasági és erkölcsi válságba sodorták Európát, mely ma már messze nem a „büszke nő”, hanem a hülye liba, csak nem kellene a libákat megsértenem, bocsánatot is kérek tőlük. A migráns-inváziót viszont tilos lenne megbocsátani azoknak, akik a fejünkre hozták. Az megbocsáthatatlan. Lassan meg is értettük, azért kellett annyi elterelő „hadműveletet” beiktatni életünkbe, nehogy még többen rájöjjenek, mit tettek a „büszke nővel”, a vén Európával. Nyakunkra hozták a népvándorlást, kultúránk mindennapos megsemmisítésének kísérletét. Mely sajnos bevált. Az iszlám mindmáig hódít, Európa tehetségtelen bűnözői meg virítanak és dirigálnak. A földrész, azaz kontinensünk közben ezer sebből vérzik, mi meg itt vagyunk a harmadik világháború küszöbén. Függetlenség? Az micsoda, kéremszépen?

A szerző újságíró

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmagyar labdarúgó válogatott

Velünk van a baj, nem a magyar focival

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekFidesz

Tisza-jelöltek: a selejt bosszúja

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekbaloldal

Erőszakra dresszírozva

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekTrump-Orbán-csúcs

Európa a patrióta erőké lesz

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Wiszt Péter
idezojelekF1-es futam

Norris már a rajtnál elbukta a futamgyőzelmet, mégis közelebb került a vb-címhez

Wiszt Péter avatarja

A Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj után a negyedik helyen célba ért versenyzőt a McLaren-pilóta javára hátrasorolták.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu