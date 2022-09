Önpusztítók az unió intézkedései

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió pártszövetsége is éles kritikát fogalmazott meg a kormány cselekvőképtelensége miatt. A CDU/CSU parlamenti frakciója szerint a „made in Germany” a tét. Úgy vélik, a szövetségi kormánynak végre be kell mutatnia egy átfogó koncepciót a biztonságos és megfizethető energiára és az új gazdasági erőre, és nincs helye több ígéretnek, sem próbálkozásnak.

„A szövetségi kormánynak végre fel kell ébrednie. Melyik vállalat lesz képes hosszú távon fenntartani magát a rekordmagas energiaárak mellett? A gázfogyasztás visszafogása együtt jár a termelés visszafogásával, az áthelyezésekkel és a munkahelyek megszűnésével. A gázellátási válság a villamosenergia-piacot is elérte, az árak az egekbe szöknek. Hol van a Scholz által a választási kampányban megígért négycentes ipari áramár?” – tette fel a kérdést Julia Klöckner, a CDU/CSU frakció gazdaságpolitikusa.

Kiemelte, hogy a javaslataik már hetek óta a parlament előtt vannak: „a három atomerőműnek tovább kell működnie, a gázadót el kell törölni, a vállalatoknak energia-alapárat kell megállapítani és átfogó kompenzációt kell nyújtani. Ezenkívül a támogatásnak végre el kell jutnia a magas energiaköltségek által különösen érintett vállalatokhoz és vállalkozásokhoz.” Egyúttal hangsúlyozta, hogy homályos ígéretekkel nem lehet számlákat fizetni. Friedrich Merz frakcióvezető is sokkal világosabb kormányzást követel a szociáldemokratákból, a zöldpártiakból és a liberálisokból álló koalíciótól.

– A vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek most lett nyilvánvaló, hogy mennyire fontos az energiabiztonság és az energiaköltségek kérdése, hiszen a problémák egyre nagyobbak. Lehetnek nehézségekről szóló üzenetek, de egyértelműségre van szükség – jelentette ki Merz.

Borítókép: Ezrek tüntetnek a német kormány energiapolitikája ellen (Fotó: Europress/AFP)