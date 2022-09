Tarom–Wizz Air-légicsata az európai bíróságon

Folytatja pereskedését a Wizz Air, miután az Európai Unió Bírósága szabályosnak nyilvánította a Tarom román állami légitársaságnak tavaly nyújtott 36,6 millió eurós állami támogatást Az Economica.net gazdasági hírportál információi szerint a magyar fapados légitársaság fellebbezése azon alapszik, hogy a Wizz Air jogászai hét pontban is hibásnak találták az uniós taláros testület indoklását.

A magyar cég szerint az az indoklás sem állja meg a helyét, hogy a Tarom szolgáltatását nehezen lehetett volna kiváltani, valamint a konkurencia nem tudta volna átvenni az állami légitársaság helyét, biztosítva a belföldi légi közlekedés folytonosságát.

Az Európai Unió Bírósága május 4-én utasította el a Wizz Air által a Taromnak nyújtott 36,6 millió eurós állami támogatás kapcsán benyújtott óvást. A Wizz egy másik óvása is a testület előtt van, amelyet a Taromnak 2020 őszén adott 19,3 milliós állami támogatás miatt nyújtott be. A diszkonttársaság óvással élt a Blue Air román fapados társaságnak folyósított állami támogatás ügyében is, amiről szintén az Európai Unió Bíróságának kell döntenie. A bukaresti kormány mindhárom alkalommal az Európai Bizottság jóváhagyásával nyújtott pénzügyi támogatást az említett cégeknek a koronavírus-járvány miatti veszteségek ellensúlyozására.

Ha a korábban felvett állami támogatások visszafizetésére köteleznék a céget, az a Tarom csődjét jelentené. Ha ez bekövetkezik, a Wizz Air gyorsan képes lenne betölteni a romániai légi forgalom piacán keletkező űrt.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója már korábban is beszélt a két román légitársaság csődközeli helyzetéről, ugyanakkor kijelentette, hogy az általa vezetett légitársaság az egyetlen Romániában, amely naprakész a kifizetések terén.

A Tarom gondjai mindenekelőtt a katasztrofális menedzsmentben gyökereznek: az állami vállalat 14 éve folyamatosan veszteséges, 2020 végén az adósságállománya meghaladta az egymilliárd lejt (206 millió euró). A Hivatalos Közlönyben 2021. december 31-én megjelent költségvetés kiigazítása értelmében a cég 400 millió lejes (82,5 millió euró) veszteséggel zárta az évet. Utoljára 2007-ben termelt nyereséget, 72 millió lejt. E periódusban a cég élén 14 vezérigazgató fordult meg, köztük az első román űrhajós, Dumitru Prunariu fia, Cătălin Radu Prunariu. Jelenleg egy politikai alapon kinevezett, geodéta végzettségű szakembertől várják, hogy kirántsa a cég kátyúba ragadt szekerét. Tavaly fél éven át kényszerszabadságon tartották az állomány kétharmadát, több mint ezer embert.

A Tarom helyzetén a Wizz Air által kifogásolt 56 millió euró értékű kormánytámogatás sem javított, a légitársaság tűzoltásként újra közel 90 millió eurós állami támogatásra vár.

