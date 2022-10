Elszálló albérletárak Montenegróban

A Nyugat-Balkánon az egekbe szökött a kiadó lakások ára. Montenegróban például egy egyszobás lakásért akár 600 eurót is elkérnek havonta. Leginkább az ország déli részén és Podgoricában nőttek a bérleti díjak, a fővárosban az egyszobás ingatlanokért 300 és 600 euró közötti összeget kell fizetni, míg a kétszobások díja 350-től akár 1200 ­eu­róig is elmehet. A garzonlakások sem olcsók, azokért is legkevesebb 200, 250 eurót kell fizetniük a lakóknak.

Nagy a választék egyébként az ingatlanokból. A térség országaiban is tapasztalható az a trend, miszerint folyamatosan épülnek a tömbházak a városokban. Nem ritka az sem, hogy mire megépülnek a lakások, a befektető azonnal ki is adja. Érdekesség, hogy az árak viszonylatában nincs nagy különbség aközött, hogy központi vagy városszéli lakásokról van-e szó – írja a Blic napilap.

Montenegróban mintegy harmincezer olyan család van, amelynek nincs saját ingatlana. Az albérlők érdekvédelmi szervezetét képviselő Dragan Zivkovic szerint ők hónapról hónapra rosszabb anyagi helyzetbe kerülnek. Az állami segítség is elmarad, ugyanakkor a bérleti díjak az elmúlt időszakban legkevesebb ötven százalékkal nőttek.

„Mondhatni soha nem voltak rosszabb helyzetben az albérlők, mint most. Soha nem élt ilyen rosszul az a harmincezer család, amelyiknek nincs saját lakása, mint most. Sőt azt is nehéz elképzelni, hogy valaha rosszabb lehet nekik a mostaninál. Az, ami az elmúlt két évben kormányzati szinten történt, sőt akár az elmúlt évtizedben, senkinek nem válik a becsületére. Ha csak az elmúlt évet nézzük, sajnos annak lehetünk szemtanúi, hogy hihetetlen gyorsasággal romlik az albérlő családok életszínvonala, másrészt a döntéshozók nem akarnak ezzel a kérdéssel foglalkozni. Jelenleg a saját lakással nem rendelkező családok számítanak a leginkább veszélyeztetett kategóriának szociális és gazdasági szempontból” – emelte ki Zivkovic.

Dragan Zivkovic hozzátette: az ukrajnai háború miatt a harcok sújtotta térségből többen is Montenegróba érkeztek, s ez is megemelte a bérleti díjakat.

Sőt egy-egy jó üzlet reményében a lakástulajdonosok képesek pár hét alatt az utcára tenni az addigi lakóikat csak azért, hogy jó áron eladhassák az ingatlanjaikat.

„Nőnek a bérleti díjak, sőt emelkedik a lakások piaci ára is. Ez leginkább a tengermelléki részen tapasztalható. Szemtanúi vagyunk annak, hogy mennyire embertelen módon viselkednek a lakástulajdonosok a bérlőkkel, hirtelen felmondják a szerződéseket, és ha kapnak is haladékot egyáltalán, akkor is csak nagyon rövid időt adnak a családoknak, hogy kiköltözzenek és új otthont találjanak maguknak” – fejtette ki Zivkovic.

Az albérlők Montenegróban most attól tartanak, hogy oroszok és ukránok újabb hulláma érkezhet hozzájuk, ez pedig csak tovább emeli a költségeket. A térségben egyébként nem csak Montenegróban tapasztalható az ingatlanárak és a bérleti díjak jelentős emelkedése.

Mint arról a V4NA korábban is írt már, egyre több szerbiai vásárol ingatlant befektetésként. A hazai piac sem elegendő nekik, sokan a külföldi tengerparti városokban keresnek maguknak lakást. Így Törökországban, Görögországban vagy akár Albániában is alacsonyabb áron jutnak lakáshoz vagy apartmanhoz, mint otthon.

Borítókép: Nagyjából harmincezer családnak nincs saját ingatlana a balkáni államban (Fotó: Europress/AFP)