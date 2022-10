Minden negyedik családi vállalkozás leépítést tervez

A németországi családi vállalkozásokat súlyosan érintette a rezsiköltségek drasztikus megemelkedése. A magas energiaárak miatt egyre többen kénytelenek elhalasztani tervezett projektjeiket, sőt egyes esetekben a termelést is fel kell adniuk vagy át kell helyezniük külföldre. Sokan közülük úgy látják, hogy kénytelenek leépíteni a személyzetet – derül ki az Ifo Gazdaságkutató Intézet egyik friss felméréséből.

A tanulmány rávilágít arra, hogy a vállalatok 90 százaléka valószínűleg emelni fogja az árakat, vagy már végrehajtotta az áremelést.

A megkérdezett vállalatok 25 százalékánál a munkahelyek leépítésében látják az átmeneti megoldást, vagyis minden negyedik vállalkozás csak úgy tud talpon maradni még néhány hónapon keresztül, ha elküld néhány embert a cégtől.

Áprilisban, egy hasonló felmérésben még csak a megkérdezettek 14 százaléka nyilatkozott így. A válaszadók 13 százaléka ezzel szemben azt tervezi, hogy részlegesen vagy teljesen leállítja a termelést egy időre, áprilisban még csak hat százalékuk látta ebben a megoldást.

Aki az előzőek közül egyiket sem választja, az most azon gondolkodik, hogy a termelését inkább külföldre helyezi át, ahol olcsóbban elő tudja állítani ugyanazt a minőséget. A megkérdezett vállalatok kilenc százaléka tervez ilyen lépést, áprilisban pedig még csak hat százalék választotta volna ezt.

De más területen is súlyos következményei vannak az energiaválságnak. Németországban minden tizedik építőipari vállalat (11,6 százalék) arról számolt be augusztusban, hogy az építtetők sok esetben visszavonták a megrendeléseiket. Az Ifo szerint ennek több oka is van: az építési költségek meredek emelkedése, a rendkívül magas anyag- és energiaárak, a magasabb kamatlábak és a csökkentett állami támogatások is hozzájárulnak az építőipar szenvedéséhez, amelynek egyébként már júliusban is voltak előjelei a szakemberek szerint.

A megkérdezett építőipari vállalatok több mint egyharmada (36,4 százalék) még mindig súlyos anyaghiányra panaszkodott augusztusban. Az intézet szerint nagyon sok építőipari vállalat tervez további áremeléseket.

Matthias Frederichs, a Német Építőanyag-szövetség (BBS) vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy Olaf Scholz kancellárnak a fenyegető gázhiány idején minden rendelkezésre álló energiaforrást fel kell használnia, ellenkező esetben csődök sorozata és elvándorlás fenyegeti Németországot.

De nem csak az építőiparban tapasztalható óriási ellátási hiány. A német kiskereskedők nagyon aggódnak a készleteik feltöltése miatt. Augusztusban 77,5 százalékuk panaszkodott ellátási problémákra. Az elemzők szerint pedig jelenleg semmi jele sincs annak, hogy a problémák enyhülnének a karácsony előtti időszakban.

Eközben a kelet-brandenburgi vállalatok csaknem kétharmada az Oroszország elleni gazdasági szankciók enyhítését követeli, azok ugyanis sokkal jobban ártottak a német állampolgároknak és vállalatoknak, mint a moszkvai kormánynak – vélekednek az érintettek.

A kelet-brandenburgi Ipari és Kereskedelmi Kamara (IHK) egyik friss tanulmányából kiderül, hogy a vállalatok több mint fele került súlyos és bizonytalan helyzetbe a megnövekedett beszerzési költséget és energiaárak, valamint az akadozó és a már megszakadt ellátási láncok miatt. Különösen a logisztika, valamint a vendéglátóipar volt érintett. Elsöprő többségük nem tartja alkalmasnak a Nyugat által hozott intézkedéseket, mert a háborút sem sikerült befejezni azokkal és Oroszországot sem sikerült gazdaságilag térdre kényszeríteni. A tanulmány szerint a megkérdezett cégek csak tizenegy százaléka vélekedik úgy, hogy hatásosak a szankciók.

A vállalatok több mint kétharmada emellett a Schwedt melletti kőolaj-finomítóra való tekintettel az Oroszországból érkező kőolajszállítások fenntartása mellett érvelt.

