Lejtmenetbe sodródik a lízingpiac

A lízingszövetség autóbizottságának vezetője a jelen helyzetet értékelve úgy fogalmaz: a korábbi piaci túlkínálattal szemben az elmúlt időszakban elfogytak az autók. Az új autók szállítási határideje jelentősen megnőtt, ami hatással van a használt autók iránti keresletet növekedésére is, így a megfelelő utánpótlás hiányában ott is vákuum alakult ki. A hiánygazdaság drasztikusan, egyes modelleknél akár 50 százalékkal is megemelte az árakat. A gyártók ebben a helyzetben a nehezen elérhető alkatrészeket inkább a magasabb árrést biztosító, legjobban felszerelt modellekhez használják fel, aminek hatására még tovább torzult a piac – emeli ki Kiss Norbert. Majd megjegyzi: összességében nagyot nőtt a bizonytalanság, hiszen a járművek megrendeléskor a kereskedők gyakran sem az árat, sem az átadási időpontot nem tudják pontosan megadni a vevőknek.

Mindezek hatására 2022 első fél évében csökkent a kiskereskedelmi forgalom a személy- és kishaszongépjármű-eladások terén is. Az egy ügyletre eső kölcsönösszegek az árak növekedésével ugyan jelentősen nőttek, ám 2021-hez képes így is összességben négyszázalékos visszaesés következett be, ami ügyletdarabszámban 21 százalékos csökkenéssel párosult.

Sajnos több importőr is jelezte már, hogy ezzel még nem értük el a mélypontot, amit az alkatrész-, és csiphiány, illetve a technológiai átállás együttes hatásai váltanak ki – nyomatékosítja Kiss Norbert. A prognózisok szerint erre az év második felében kerülhet sor, és várhatóan csak 2023-tól javulhat már kissé a helyzet a kínálati oldalon, bár ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az árak is ezzel arányosan csökkennek majd.