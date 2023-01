Elkezdték a beltéri munkákat a debreceni BMW-gyár egyik épületében

Immár a beltéri munkákat végzik a debreceni BMW-gyár egyik épületénél, a képzési központnál. Nem véletlen, hogy ott dolgoznak a leggyorsabban, ahol majd tanulnak a leendő munkatársak, utóbbiak közül ugyanis százan már leszerződtek, további négyszáz munkahelyre pedig nyárig várják a leendő dolgozókat, közük azokat a diákokat is, akik a vállalat és a debreceni szakképzési központ közös képzésében vesznek részt. Összesen ezerötszázan lesznek majd. A központi épület gyanánt szolgáló kommunikációs központban még kültéri, szerkezetépítési munkálatok folynak.

Közben a leendő dolgozók egészségére is gondolnak a gyárban. Februárban bővíti létszámát az egészségközpont. Ennek feladata nemcsak a leendő munkavállalók egészségügyi alkalmasságának megállapítása, hanem sokféle, egészséggel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása is. A központot a foglalkozás-egészségügyi, üzemorvosi munkához a ma elérhető legkorszerűbb eszközökkel szerelték fel. Munkatársai külföldi gyárakkal vannak kapcsolatban, akik segítenek abban, hogy a központ szolgáltatásai a legkorszerűbb eredményeket is alkalmazva fejlődjenek. Feladatuk lesz a leendő gyár egészséges munkakörnyezetének a kialakítása és fenntartása is. Megszervezik majd a gyári mentőszolgálati rendszert, és a gyári elsősegély pontok rendszerét is. Az egészségközpont munkatársai társadalmi kapcsolatokat is ápolnak. Nemrég véradásra várták a jelentkezőket, majd a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban az elsősegélynyújtásról és az ott kihelyezett defibrillátor használatáról tartottak előadást.

Jó ütemben halad a gyártelep megközelítésére szolgáló utak kiépítése is. Már a nyáron elkészült az M35-ös autópálya Debrecen-Józsa melletti csomópontja, amely tehermentesíti a vele párhuzamos 35-ös út forgalmát. Az autósok azonban nem örülhettek ennek, mert a csomóponttól elvezető út még nem készült el. A helyzet hamarosan változik, mert az útépítéshez szükséges időjárási viszonyok beálltával megépül a négysávos út az északnyugati gazdasági övezetben épülő BMW-gyár és a csomópont között. A munkálatokat egy debreceni székhelyű vállalkozás végezheti el, csaknem 1,9 milliárd forint értékben. A kétszer két sávos úton egyenként három és fél méter széles pályatest épül, középen biztonsági sávval, így az új út autóútnak megfelelő kritériumok bír majd. Az M35-östől Józsáig futó út is hamarosan elkészül.

Borítókép: Az épülő BMW-gyár Debrecenben 2022. október 10-én (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)