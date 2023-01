Ingyenpénz az államtól: már több mint háromszázezer gyermeknek van babakötvénye

Egyre több család él a lehetőséggel, hogy ezzel a kedvező megtakarítási formával tegye könnyebbé gyermeke, gyermekei majdani életkezdését.

Az értékpapírszámlákon csaknem kétszázmilliárd forintot tartanak nyilván

– írta. Az államtitkár tájékoztatása szerint minden magyar állampolgárságú újszülött részére automatikusan jár 42 500 forint összegű életkezdési támogatás, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek nevére szóló életkezdési letéti számlára helyez. Ez az összeg a letéti számlán az inflációval megegyező mértékkel kamatozik.

Ha a szülő, törvényes képviselő vagy más hozzátartozó a gyermeknek a Magyar Államkincstárnál Start-számlát nyit, akkor erre kerül át az életkezdési támogatás összege, és a magasabb éves hozamú babakötvényben kamatozik tovább. Ez esetben a szülők, hozzátartozók is tudják befizetéseikkel gyarapítani a megtakarítást.

E befizetések után tíz százalék állami támogatás jár, amelynek maximuma 2022. január 1-jétől évi hatezer forintról 12 ezer forintra nőtt.

Mindez azt jelenti, hogy havi tízezer forint befizetéssel már hozzá lehet jutni a maximális állami támogatáshoz – emlékeztetett.

A babakötvény ezen kívül az előző év átlagos inflációja felett három százalékkal kamatozik. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és nevelésbe vett gyermekek esetén az állami támogatás ugyancsak tavaly a korábbi 12 ezer forintról 24 ezer forintra emelkedett – közölte.

Arra is kitért, hogy Start-számlát nemcsak a szülő, hanem a gyermek más hozzátartozója is megnyithatja, és befizetéseivel gyarapíthatja. A számlanyitás nemcsak személyesen, hanem ügyfélkapun keresztül is intézhető.

A babakötvény – nevével ellentétben – nemcsak újszülöttnek nyitható, hanem a gyermek 18 éves koráig bármikor lehetőség van erre. A megtakarításról a gyermek (fiatal felnőtt) 18. életévének betöltése napjától, de legkorábban a Start-számla megnyitását követő harmadik év elteltétől rendelkezhet

– írta.

2018. január 1-jétől a Köldökzsinór programnak köszönhetően a külföldön élő magyar gyermekeknek is kérelmezhető az életkezdési támogatás. Ugyanúgy nyitható Start-számla is részükre, tehát az ehhez kötődő állami támogatások ugyanúgy járnak, mint a Magyarországon élő magyar gyermekeknek – közölte Hornung Ágnes.