Nem söpört el mindent a háború

Magyarország az utóbbi évek legnehezebb hónapjait hagyta maga mögött a 2022-es esztendővel. Februárban Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen, amelyre az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciók sorával válaszolt. Egyes országok jelentős mennyiségű fegyverrel is támogatták a megtámadott felet, míg forintban számolva ezermilliárdokat bocsátottak az ukrán kormány rendelkezésére. Mindennek következtében nemcsak a háborús készletek fogyatkoztak meg, de a szankciók miatt Európa energiaforrásai is megfogyatkoztak. A magyar kormány kezdetektől fogva a békét sürgette, és megtagadta a fegyverszállításokat hazánkon keresztül. A háború és a szankciók következményeit azonban így sem kerülhette el az ország. Olyannyira nem, hogy a jövő évi költségvetést is módosítani kellett. Ezzel együtt sikerült olyan gazdasági eredményeket elérni, amelyeket érdemes visszaidézni.

Novemberben derültek ki a harmadik negyedéves gazdasági növekedési adatok. Magyarország – Lengyelországgal együtt – annak ellenére is az uniós növekedési rangsor élmezőnyébe jutott, hogy a helyreállítási forrásokat még nem kapta meg.

Hazánk akkor az ötödik lett az uniós rangsorban. A második negyedévben ennél is jobb helyet csíptünk meg, akkor a harmadik helyen futottunk be.

A cseppet sem kedvező körülmények ellenére tavaly folytatódott az adócsökkentés is. A kormány hatszázmilliárd forinttal mérsékelte a munkáltatói közterheket, ezzel Magyarország 2022-ben is megőrizhette az első helyét az uniós országok között. Hazánk ugyanis 2021-ben is az első lett a tagállamok adócsökkentési sorában. Míg a legtöbb uniós országban növelték az elvonások mértékét, Magyarország a legnagyobb mértékben csökkentette 2021-ben. Az Eurostat jelentése szerint nálunk 34 százalékra javult a GDP-arányos adóterhelés 2021-ben, ezzel szemben az uniós átlag a 42 százalékot közelítette.