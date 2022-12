Béremelések: kiemelkedő a hazai teljesítmény

Béremelések: vezetjük a sort

Mivel már ismeretes, hogy a január–novemberi időszakban 13,6 százalékkal emelkedtek meg átlagosan a fogyasztói árak, a keresetek minden mutatója szerint reálérték-növekedést produkálunk.

– Tény, hogy a javulást leginkább az év elején érzékelhettük, mivel az első nyolc hónap mindegyikében, azaz augusztusig bezárólag a keresetek átlagos emelkedése meghaladta az inflációt, tehát a reálértékük növekedett. A környezetünkben nincs még egy ilyen ország, mindenhol csökkent már a keresetek vásárlóereje az év eleje óta – nyilatkozta Szalai Piroska. Szerinte a jövő évben is megvan az esélye annak, hogy nálunk a bérek értékét éves szinten ne, vagy csak jóval kevésbé eméssze fel az infláció, mint a környező országokban dolgozókét.

Egyrészt a magyar minimálbér jövőre is jelentősen emelkedik, a 16 százalékos emelés jelenleg az egyik legnagyobb a környezetünkben.

Hozzánk hasonló megállapodás született Lengyelországban, ahol a januártól 16 százalékos emelésről döntöttek, Szlovákiában nyolc százalékkal emelik a legkisebb béreket, Csehországban pedig csupán 6,8 százalékról folynak még a tárgyalások. Észtországban, ahol idén a legnagyobb volt az éves infláció, 11 százalékkal emelik mindössze a legkisebb béreket.

– Érdekes talán még, hogy Németországban 2022-ben három alkalommal emelkedett a minimálbér, legutóbb október 1-től, ezért most nem terveznek további növelést egészen júliusig. Ausztriában pedig nincs állami szintű egységes minimálbér szabályozás – mondta a szakértő.

Szalai Piroska kitért arra is, hogy számos cégnél lezajlottak a bértárgyalások, és legtöbbjüknél kétszámjegyű alapbéremelésről állapodtak meg már év elejétől, majd év közepén újra terveznek emelés. Továbbá számos olyan béren kívüli új juttatást vezetnek be, ami a keresetet emeli. Ilyenek a különböző rezsikompenzációk, illetve az eredményben részesülők körének kiterjesztése az alacsonyabb beosztású munkavállalók csoportjaira is, hogy még közvetlenebbül érdekeltek legyenek az energia- és egyéb költségtakarékosságban. A várható pedagógusbér-emelés szintén hajtani fogja a nemzetgazdasági átlag növekedését is.