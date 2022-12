Itt vannak a hivatalos adatok: a lakosság döntő többsége csak rezsicsökkentett árat fizet

Sokan alig lépték át a határt

Ugyanakkor azokat sem vágta földhöz a piaci ár fizetése, akik kicsúsztak a kedvezményes sávból. Az a mindössze 4,5 százaléknyi áramfogyasztó, akiknél a legkisebb túllépés jelentkezett, csak egy–öt százalékban használt a rezsicsökkentett sáv feletti mennyiséget. Innen az MVM Next ábrája szerint az összes számlának egyre kisebb arányú részei tartalmaztak piaci árat a vizsgált időszakban, de ezekhez egyre nagyobb arányú sáv feletti mennyiség tartozott. A sor végén már megjelenik a 66-70 százalékos túllépés is, ám ez a számláknak már csak a 0,8, illetve ennél is kisebb részére vonatkozik.

A legnagyobb, 91-99 százalékos túllépést mindössze 0,1 százaléknyian követték el, ez esetben azonban a lakosság igencsak tehetős, nagy ingatlannal és azon extra fogyasztókkal rendelkező rétegéről lehet szó.

A diagram hasonló a gáz esetében is: ott már az öt legnagyobb, sáv fölött fogyasztó csoport aránya is csak 0,1-0,1 százalékos az összesen belül.