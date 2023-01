Öt kézitáskatrend, amely divatos a szezonban – nézd meg, milyen modellt válassz! (X)

1. Túlméretes shopperek

Egyetlen divatszezon sem nélkülözheti a vásárlókat, amelyek a nők egyik kedvenc stílusa szerte a világon. Tágas, klasszikus, elegáns, praktikus és szezonális – ez csak néhány az előnyeik közül, amelyeket a divattervezők is nagyra értékelnek. A tavaszi-nyári évad legdivatosabb shopperei minimalista modellek, amelyeket egyszerű szabás és sima bőr textúra jellemez. A színekben a visszafogott bordó, sötétkék, barna és bordó dominál. Csekkold a Pepe Jeans táska kínálatot a MODIVO platformján, és válaszd ki a favoritodat!

2. Klasszikus modellek

A tavaszi és nyári trendek közé tartoznak a minimalista kézitáskák is. A divatos fazonokat elsősorban a négyzet és téglalap alakú szabások különböztetik meg. Elegáns munkatáskákra emlékeztetnek a 90-es évekből, a legdivatosabb darabokat a tavaszi pasztellszínek jellemzik, de természetesen a klasszikusok szerelmeseit az ikonikus fekete modellek is szeretettel várják.

3. Láncos modellek

A lánctáskák változatlanul slágerek, a legkívánatosabb kézitáskák listájának élén uralkodnak, köszönhetően a Bottega Veneta modelljeinek, amikbe az influenszerek visszavonhatatlanul beleszerettek. 2023 tavaszán és nyarán a láncos táskák még mindig nem mennek sehova, és továbbra is lenyűgözik a kifutók közönségeit. Karakteres és rockos stílusban, mint a Givenchynél, elegáns anyag változatban Fendi-módban, vagy klasszikus fekete kiadásban arany veretekkel, mint Cavallinál. A láncos táskák tökéletes modellek egy mindennapi viselethez, hogy stílust varázsolhassunk egy hétköznapi léptékű outfitbe, de tökéletesen megállják a hangulatot a partik frontján is. Fedezd fel a kínálatot, és csekkold a melltartó Triumph kaliberét, mert ezzel a tendenciával szükséged lesz a vadító és csábos attitűdre.

4. Rojtos és tollas kézitáskák

A legnagyobb divatházak olyan modelleket népszerűsítenek, amik látványos, hosszú rojtokkal gyönyörködnek. Mindegyik főszerepet játszik a stílusban, és az outfit karakterét abszolút bohóvá varázsolja. Estére a szemet gyönyörködtető tollas kézitáskákat ajánlja a MODIVO, semleges és intenzív színekben. Tökéletes kiegészítői az elegáns, hippi stílusú stilizációknak.

5. Mini méret

A terjedelmes, túlméretezett vásárlókkal és a klasszikus kézitáskákkal szemben a mini méretű fazonok is rendkívül népszerűek. Ez a 2022-es szezon legújabb trendje továbbra is megigéz és bűvöletbe ejt. A Versace, a Fendi és az Acne egyetértenek abban, hogy a mikroszkopikus kézitáskák a divatos stílus elválaszthatatlan részét képezik. A legtrendibb formák a négyzet vagy a téglalap alakúak, amelyek passzolnak egy pénztárcához és egy telefonhoz, de ezeken kívül nem sok minden máshoz. Ez egy olyan irányzat, amely minden divatőrültet megörvendeztet, mert ebben az attitűdben nem a praktikus megközelítés, hanem egyenesen a kifutóról debütáló megjelenés számít. Szuperül harmonizálnak a szintén elképesztően menő sneakerekkel, úgyhogy ezzel kapcsolatban itt is hagyunk neked egy cikket: Útmutató a női sneaker cipő viseléséhez.

Képek forrása: modivo.hu