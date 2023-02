Franciaország is követi a magyar példát, több terméknél alkalmazzák az ársapkát

a beruházás jó Magyarországnak, az elektromosautó-gyártás és az akkumulátorgyártás is a jövőnek szól. Én itt inkább szándékolt félelemkeltést érzek. A kormány elvárja és be is tartatja, hogy a lehető legszigorúbb környezetvédelmi előírások mellett lehessen csak megvalósítani minden beruházást, a debrecenit is. Azzal, hogy a kínai vállalat Debrecent választotta, egyúttal kijelentette: betartja az európai uniós szabályokat. A magyar környezetvédelmi hatóságok eleve szigorúbban járnak el, mint az EU-s szervezetek. Az uniós szabályok ugyanúgy vonatkoznak a CATL debreceni vagy a Samsung gödi beruházására, mintha ezeket az üzemeket Németországban vagy bármely más EU-s tagállamban létesítenék.