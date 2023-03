Forronganak az egyik élelmiszerlánc vásárlói, nagy fordulatot jelentettek be az egyik üzletnél

Bevezeti a fizetős parkolási rendszert a Penny Market is. A szisztéma már most érvényben van, az Úgytudjuk egyik olvasója arról írt a lapnak, hogy egyórás ingyenes parkolás után díjat számítanak fel a továbbiakért. A szombathelyi üzlet elé kihelyezett információs tábla szerint

1–2 óra parkolás 2500 forintba, 2 óra után pedig 5000 forintba kerül az üzletláncnál.

Írnak arról is, hogy a szombathelyi Hunyadi úti Lidl-ben már decemberben hasonló intézkedést vezettek be.

A Penny a Világgazdaságot arról tájékoztatta, hogy a kereskedelmi lánc

„jelen helyzetben és ezután is a vásárlói igényeit tartja elsődlegesen szem előtt”.

Hozzátették, hogy ha egy adott üzletnél indokolttá válik az ingyenes parkolás időbeni szabályozása, a vállalat fontolóra veszi a korlátozás lehetőségeit. Kiemelték továbbá, hogy jelenleg nincs tervben, hogy bármelyik másik parkolóban bevezetik az időkorlátos parkolási rendszert.

Egyébként a Penny Market is belépett az árháborúba, ők még februárban számoltak be arról, hogy húsz százalékkal csökkentik a vaj árát. Ezt követően az akciós termékek számát folyamatosan elkezdték növelni. Az üzletek azért azért tették meg ezt a lépést, mert a kiskereskedelmi forgalom drámaian beszakadt, az áremelkedés miatt pedig a vásárlók visszafogták a költekezésüket.

Reagált a Penny sajtóosztálya

A Penny sajtóosztálya a cikk megjelenése közleményt küldött lapunknak. Jelezték: „a Penny kiemelt figyelmet fordít vásárlói kényelmére, és ebbe beletartozik a boltok parkolóinak gépjárművel történő könnyű megközelíthetősége, elérhetősége is. Az utóbbi időben több vásárlói jelzés is érkezett arra vonatkozóan, hogy egyes üzleteinknél a parkolóban hagyott, nem vásárlási céllal érkező gépjárművek ellehetetlenítik a Penny vásárlói számára a parkolást. Ennek megszüntetése érdekében szakemberekkel egyeztetve jutottunk arra a döntésre, hogy az érintett üzleteink parkolóiban bevezetjük az egy órás időtartam feletti fizetős parkolást, azonban fontos, hogy a Penny vásárlói számára – a vásárlást igazoló blokk felmutatásával – az egy órás limitet meghaladó időtartam esetén is díjtalan a várakozás. A díjfizetős parkolókban egyébként több helyen is – így például a parkoló és az üzlet bejáratánál – kihelyezzük az erre vonatkozó információs táblákat. Azoknál a boltoknál, ahol továbbra sem díjfizetős a parkolás, kihelyeztük a magánterületre vonatkozó autó-elvonatás táblát, amelyre azért van szükség, hogy elejét vegyük az otthagyott roncsautók elszaporodásának, hiszen ezek a járművek is foglalják a helyeket a Penny vásárlóinak járművei elől”.