Nem kábítás a szankciós felár

A Központi Statisztikai Hivatal elemzése rámutat, hogy 2021-ben az inflációt – egy kisebb nyári, átmeneti csökkenéstől eltekintve – folyamatos emelkedés jellemezte az év folyamán. Az alapvető élelmiszerek körében jelentős áremelkedések következtek be, amelyek az év vége felé haladva felfelé húzták a belőlük készülő feldolgozott élelmiszerek árát is. Gyorsuló ütemben nőtt a tej és a tejtermékek ára 2021 második félévében, amelynek hátterében a hazai és az európai tejtermelési költségek jelentős növekedése állt. A 2021 októberétől nagymértékben dráguló liszt magával húzta a kenyér és a péksütemények fogyasztói árát is. A drágulás hátterében a termelők ‒ a megnövekedett energiaárak és növekvő geopolitikai kockázatok miatti ‒ spekulatív magatartása, a készletek felhalmozása és a gabonatermés visszatartása húzódott meg. Az alapvető élelmiszerek közül az étolaj ára is markánsan nőtt 2021-ben.

A folyamatra erősen hatott, hogy Kína újratelepítette a sertéspestis miatt megtizedelt állatállományát, ez pedig megemelte a takarmányigényeket. Ez felfelé húzta az étolaj két alapanyagának, a napraforgónak és a repcének az árát is.

Ráadásként a járvány miatti korlátozások enyhülését követően a vendéglátóhelyek újranyitásakor a hirtelen megugrott kereslet lehetőséget adott az elmaradt bevételek pótlására és az időközben megemelkedett költségek fedezésére. Ebből adódóan 2021 áprilisától egészen nyár végéig a megszokottnál akár háromszor vagy négyszer magasabb havi árváltozás is előfordult a vendéglátáshoz kapcsolódó termékcsoportokban. Az év második felétől kezdődően a fokozatosan többszörösére emelkedő piaci áram- és földgázár, a növekvő alapanyagárak, valamint a szakács-, illetve felszolgálóhiányból eredő magasabb bérigények egyaránt a költségek és így az árak növekedésének irányába hatottak. Sőt, az olajárak az év nagy részében folyamatosan emelkedtek, ugyanis a járvány okozta válság utáni helyreállással párhuzamos gyors keresletnövekedést a kínálati oldal nem tudta ugyanakkora sebességgel követni. Az omikron vírusvariáns év végi megjelenése és az újabb járványhullám kezdete a globális olajkereslet csökkenéséhez vezetett, ami még a Magyarországon maximált árak mellett is éreztetni tudta a hatását a hazai üzemanyagárakban az év végén.