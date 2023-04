Nem könnyű megkerülni a Roszatomot

Európának azonban továbbra is szüksége van az atomenergiára, amihez láthatóan kikerülhetetlenül kapcsolódik a Roszatom és annak leányvállalatai. Bár a Moszkvából származó egyéb energiaexporttal szembeni szankciók mellett többen szorgalmazták, hogy az EU hasonló korlátozásokat vezessen be a nukleáris exportra vonatkozóan is, amelyet szinte teljes egészében állami tulajdonú vállalatok irányítanak, végül ezt elvetették.

Többek között éppen azért, mert az unión belül számos ország energiaellátása erősen függ a Roszatom ilyen jellegű exportjától.

Eközben, bár komoly problémái vannak a biztonságos energiaellátással, úgy tűnik, Németország nem adta fel azt a tervét, hogy idén áprilisban bezárja a jelenleg még működő, utolsó három atomerőművét a környezetvédelem jegyében. Az atomerőművek kapacitásait a tervek szerint megújuló energiával kívánják pótolni. Ahogy arról a V4NA beszámolt, egy felmérés szerint azonban a németek jóval több mint kétharmada nem szeretné, hogy áprilisban leállítsák a tartalékban meghagyott maradék atomerőműveket.

A bonni Konrad Adenauer Alapítvány közvélemény-kutatása szerint a megkérdezettek összesen 71 százaléka támogatja az atomenergia megfelelő rendszerekkel történő előállítását és csupán alig több mint negyedük szerint kellene Németországnak végleg szakítania az atomenergiával.

Borítókép: illusztráció (Forrás: Shutterstock)