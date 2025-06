Hátborzongató a hasonlóság a Teherán című sorozat és a valóság között

Teherán: egy sorozat az izraeli–iráni konfliktusról – előre megjósolták?

A Teherán-sorozat harmadik évad ijesztően aktuálisra sikerült (Forrás: Tmdb)

Nehéz nem látni a hasonlóságot a valóság és a nemzetközi sikerű Teherán-sorozat cselekménye között. A Dana Eden és Shula Spiegel által, az Apple TV-nek készített széria az Izrael és Irán között zajló háború nyomán újból figyelmet kapott. A Teheránban elkövetett merényletekről, felrobbanó járművekről, valamint fegyverlaboratóriumok és urándúsító telepek leleplezéséről szóló közelmúltbeli jelentések mintha egyenesen a sorozat egyik epizódjából lettek volna átemelve, amelynek főszereplője Niv Sultan, mint Tamar Rabinyan, egy Moszad-ügynök, akit titkos küldetésre küldtek, hogy megállítsa az iráni atomprogramot.

A nagy sikerű izraeli sorozat elhozta az izraeli–iráni háború valóságát

Dana Eden, a Teherán-sorozat producere Irán rakétatámadásai miatt hajóval hagyta el Izraelt, hogy csatlakozzon fiához, Gur Edenhez, aki éppen Martin Scorsese új, Szentek című sorozatában forgat. Eden hosszú utazás után érkezett meg Ciprusra a Sailor vitorlásiskola és klub jachtjának fedélzetén, több izraeli színésszel együtt, akik Olaszországba tartottak a már említett sorozat második évadának forgatására. Köztük volt Dar Zuzovsky, Tom Graziani, Misochnik, Ariel Yagen és Gur Eden, aki a fiatal Jézust fogja alakítani a sorozatban.

Az Ynetnek Eden így írta le az élményt:

Nem könnyű 24 órán át hajózni a Földközi-tengeren, és egyben szürreális élmény egy hajón lenni épp forgatásra tartó színészekkel.

„Elég pontosak voltunk”

A Teherán negyedik évadának forgatása nem sokkal október 7-e után kezdődött volna, de a gázai háború miatt elhalasztották. Most, hogy Izrael közvetlenül Iránnal néz szembe, úgy tűnik, a való élet megelőzi a fikciót.

Az elmúlt két évben a valóság és a sorozat közötti átfedésben éltem

– fogalmazott Eden, hozzátéve: folyamatosan azt kérdezik magunktól, hogy az események megelőzik-e a sorozatot, vagy fordítva.

„El kell ismernem, elég pontosak voltunk”

– hangsúlyozta a producer.

– A 3. évad rendkívül aktuális, és pontosan azt járja körül, ami most történik a háborúban: az Irán bombához jutásának megakadályozására tett erőfeszítéseket, a nukleáris ellenőröket és Irán megtévesztését – jegyezte meg Eden. – Thomas Friedman, a The New York Times újságírója a Moszad munkájának megértéséhez a Teherán megtekintését ajánlja. Még a volt FBI-igazgató is így van ezzel – tette hozzá.

A sorozatban iráni színészek is szerepelnek, többek között, Shervin Alenabi, iráni–brit színész, aki Instagram-oldalán kritizálta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt az Irán elleni támadások miatt, de később törölte a hozzászólását.

A feszültségek ellenére Eden hangsúlyozza, hogy a stáb tagjai jó kapcsolatot ápolnak egymással:

Szeretjük az irániakat, és ők is szeretnek minket.

A sorozat forgatókönyvének írásáról Eden elmondta, hogy egyre nagyobb kreativitásra van szükség ahhoz, hogy elképzeljük, mi történhet az egyre kiszámíthatatlanabbá váló valóságban. – Egyelőre meg kell várnunk, hogy a dolgok lecsillapodjanak, és akkor tudjuk, merre haladjunk tovább – mondta.