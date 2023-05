Kedvezményes forrás esetén sem fenékig tejfel a helyzet

Egyre több olyan szakmai szolgáltató weboldal alakul – így például a Bankmonitor.hu –, amelyek több tucat bank és pénzügyi szolgáltató több ezer termékét hasonlítják össze. Szakértői írásokkal segítve a jó és megalapozott pénzügyi döntéseket, konkrét támogatást is nyújtanak a kiválasztott banki termék szerződésének megkötésében. Bár maga a konstrukció – a Széchenyi-kártya-program – már nem újdonság, de ma is nagyon jó lehetőség a jelenlegi bőven két számjegyű hitelkamatok mellett hozzájutni az évi fix ötszázalékos kamatozású hitelekhez, amelyekhez ráadásul nemcsak kamat, hanem kezelési költség és díjtámogatás is kapcsolódik – emeli ki a Bankmonitor.hu összefoglalója. Ezek a konstrukciók a vállalkozásoknak a piaci kölcsönöknél jóval olcsóbb és kiszámíthatóbb forrást jelenthetnek: egy hároméves, 50 millió forintos forgóeszközhitel esetén a havi adósságszolgálat több százezer forinttal mérsékelhető, a hitel teljes költsége pedig negyedére (kilencmillió forinttal) csökkenthető ezek igénybevételével a piaci hitelekhez képest.

Csalódnak a cégek, ha kevesebb hitelt kapnak

Több olyan cégvezetővel is találkoztak a Bankmonitor szakértői, akik arról számoltak be, hogy nem, vagy esetleg a reméltnél jóval alacsonyabb összegű Szécheny- hitelajánlatot kaptak. Tény, a Széchenyi-kártya-program feltételeit a lebonyolító, Kavosz Zrt. üzletszabályzataiban rögzítették, és az ebben foglaltaktól eltérni nem lehet, ez azonban nem jelenti azt, hogy minden banknál azonos elbírálásra számíthatnak az érdeklődő vállalkozások.

A kedvezményes hiteleket is a saját kockázatukra folyósítják ugyanis a bankok, így a bírálati szempontok is eltérhetnek, amelyek között lehetnek akár jelentős különbségek is. Nem arról van azonban szó, hogy az egyik bank jobb vagy rosszabb a másiknál, szigorúbb vagy esetleg engedékenyebb, hanem arról, hogy mindegyikük saját üzletpolitikájába illeszkedően dönt a hiteligénylésekről.

Néhány jó tanácsot mindenesetre érdemes megfontolni. Egy olyan hitelintézet például, amelynek az ügyfelei között sok az agrárvállalkozás, kereskedőcég vagy esetleg az informatikai szolgáltató, jobban ismeri az ezeken a területeken tapasztalható lehetőségeket, nehézségeket, így „szívesebben” hitelezi az itt működő cégeket. A fentebbiekből következően az is természetes, hogy azokban az iparágakban, ahol egy banknak van elegendő tapasztalata és ügyfele, akár nagyobb összegű hitelt is ad, hiszen abban a szegmensben szívesen bővíti kitettségét – fogalmaz a Bankmonitor.hu összeállítása.

Egyéb nehézségek is akadhatnak

Különösen igaz ez akkor – emeli ki a pénzügyi szakértő portál írása –, ha a hitelért folyamodó cég olyan területen tevékenykedik, ahol a piaci szereplők száma viszonylag csekély, ám sajátos kockázatok lehetnek, gondolva például a személy- és vagyonvédelemre, a munkaerő-kölcsönző cégekre, illetve egyebek mellett az autókereskedőkre. Még nehezebb talán a helyzet, ha a vállalkozás a gazdaságnak olyan szegletéhez tartozik, amelyet erőteljesebben érintett az üzleti környezet változása (például a benzinkutasok vagy más, az energiaintenzív területen tevékenykedő vállalkozások.)

Nehéz helyzetben vannak azok a hitelkérelmezők, akiket erőteljesebben érintett az üzleti környezet változása. Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba

– A Széchenyi-kártya-program MAX+ konstrukció közül sem mindegyik érhető el valamennyi, a programhoz csatlakozott hitelintézetnél – utal rá a Bankmonitor.hu. Majd felhívják a figyelmet: a Széchenyi-program kínálta lehetőségből tehát érdemes a cégnek valamennyi tényezőre figyelni és alaposan felkészülnie a hitelkérelem benyújtására. Főként, hogy a kérelmező megfelel-e a program alapfeltételeinek. (Részletesebben a Kavosz weboldalán tájékozódhat.)

Ha ezek rendben vannak, a következő fontos lépés, hogy a kérelmező tegye rendbe a könyvelését: a tavalyi (2022-es) beszámolóra és az idei első negyedéves főkönyvre is szüksége lesz az igényléshez. Ezt követheti a Kavosz-regisztráció (ez minden Széchenyi-hitelnél kötelező), ám a Bankmonitor.hu szakértői szerint előbb célszerű kiválasztani a finanszírozó bankot, amely nyitott arra, hogy a vállalkozásnak a Széchenyi-hitelt folyósítsa. Lehetőség szerint annyit, amennyire higgadt mérlegelés mellett szüksége van.

Mekkora előnyre tehet szert egy vállalkozás?

Azt, hogy mekkora pénzügyi előnyre tehet szert a vállalkozás a Széchenyi-hitelek igénybevételével, a Bankmonitor.hu jelenleg a vállalkozások által legkeresettebb forgóeszközhitel kondícióinak összehasonlítása alapján mutatja be. Megnézi, hogy mekkora havi adósságszolgálattal kell számolni a kamattámogatott, illetve a piaci hitelek esetén 50 millió forint, hároméves futamidejű forgóeszközhitelnél.

A kiszámolt példák alapján a kamattámogatott Széchenyi likviditási hitel MAX+ igénylése esetén havonta legalább 230 ezer forint körüli összeget spórolhat a vállalkozás (a változó kamatozásnál jelenleg több mint 400 ezret). A hitel teljes költsége pedig legalább a negyedére csökkenthető a támogatott hitellel a piaci fix kamatozású változatokhoz képest is. (A változó kamat esetén még nagyobb az elérhető pénzügyi előny.)

Borítókép: 2022. november 29-én Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Széchenyi-kártya-program fennállásának húszéves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)