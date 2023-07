Százmilliárdos lesz a gamerpiac

A játékosok 31 százaléka szokott videó­játékot vásárolni, 29 százaléka költ a játék miatt hardverre vagy perifériára, 21 százalék szokott játékon belül venni valamit (in-game költés), 19 százalék fizet elő játékra (például olyan megoldásokra, amelyekkel drága játékokkal játszhat felhőalkalmazásban anélkül, hogy le kellene töltenie a gépére vagy játékkonzolára) és hat százalék vásárolt az elmúlt egy évben játékhoz kapcsolódó ajándéktárgyat, például bögrét, pólót – sorolták az összefoglalóban.

Az eddig is domináns hardver- és perifériapiac ugrásszerű növekedést produkált az elmúlt egy évben: nőtt a vásárlók száma és egy-egy költés mértéke is, ezzel harmincmilliárdról 49 milliárd forintra emelkedett az éves összeg. Ez persze magyarázható azzal is, hogy a korábbi évben jelentősen megugrottak a játékkonzol- és egyéb számítástechnikai kiegészítők árai.

Mint ahogy az elemzés írja „a növekedés oka az áruhiány miatt korábban elhalasztott vásárlásokban, valamint az ebből adódó keresletnövekedés hozta áremelkedésben keresendő”. Az áremelkedés miatt ugyanakkor sokan csökkentették a megvásárolt termékek számát, egy kisebb réteg pedig egyáltalán nem költött hardverre.

A videójáték-vásárlásoknál nőtt a kosárérték, de a vásárlók száma csökkent, így a forgalom nem lépte túl a tavalyi 23 milliárd forintot. Ennek elsősorban az az oka, hogy az előfizetésekkel több tucat játékhoz lehet ingyen hozzájutni. Előfizetésre szintén kevesebben, de egyenként nagyobb összegeket költenek, így várhatóan a tavalyi 14 milliárd forintos forgalom ismétlődik meg.

Az ajándéktárgyak piaca ötmilliárdról hárommilliárd forintra eshet idén vissza. A videójátékhoz kapcsolódó költések hetven százalékát pedig az e-sport iránt érdeklődőknek köszönheti a piac – állapították meg az összefoglalóban. Ebben itthon a vezető játék a FIFA, amely tarolt a korábbi években.

Az idei évtől a Reacty Digital Kft. végzi a videójáték- és e-sport-kutatássorozatot, amelyet még az eNET kezdett el 2016-ban. A videójátékos kutatás 1039 fő részvételével készült – ismertette a felmérés készítője.