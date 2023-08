Versenyhatósági vizsgálat indul a Booking.com ügyében

Gyorsított ágazati vizsgálatot indít a Gazdasági Versenyhivatal a Booking-botrány miatt – ismertette a hatóság elnöke, Rigó Csaba a turisztikai albiztottság keddi rendkívüli ülésén. írta a vg.hu. Az ülést azért hívták össze, mert a világ egyik legnagyobb szálláshely-közvetítője majdnem két hónapja nem fizet legalább háromezer magyar szálláshely-szolgáltatónak, holott ezt korábban ígérte, a határidőt pedig többször is módosította, legutóbb augusztus 15-re.

A most induló versenyhatósági vizsgálat nem csupán a booking.com tevékenységét tekinti át, hanem a teljes piacot

Fotó: Shutterstock

A versenyhatóság már 2016-ban vizsgálta az ágazatot, akkor nem tártak fel jogsértést, azonban az online szállásfoglalások szegmense a hatóság látókörében maradt. Az augusztusban induló vizsgálat nem csupán az előbb említett szereplő ellen irányul, hanem azt is felmérni hivatott, torzult-e bármilyen módon a piac.

A Világgazdaság arról is ír, a vizsgálat elindításától számított (a lehetséges hosszabbításokat is beleértendő összesen) legfeljebb kilencven nap múlva a GVH letesz a törvényalkotók asztalára egy elemzést, amely konkrét javaslatokat tartalmaz annak érdekében, hogy ilyen eset még egyszer ne fordulhasson elő. Ezt a célt ugyanis az albizottság levezető elnöke, Szatmáry Kristóf (a Fidesz vállalkozásfejlesztési kabinetjének vezetője) fogalmazta meg, aki arról tájékoztatott, hogy a Booking-botrány még mindig nem oldódott meg: ugyan egyes tartozásokat rendeztek, de továbbra is sok szállásadóhoz nem érkezett meg a pénz a szállásfoglalások után.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) augusztus 4-én kérdezte meg a szállásadókat, hányuknak tartozik a Booking.com. Mintegy 6200 válasz futott be, ezek kilencven százalékban magánszemélyek és családok által üzemeltetett vállalkozások. A megkérdezettek közül háromezren érintettek, százezer és egymillió forint közötti összegekkel, azonban a tartozások többsége meghaladja a félmillió forintot. Az MTÜ jogsegélyszolgálatot indított, azt ígérte, minden érintettet megkeresnek. A Booking.com illetékeseivel is felvette a kapcsolatot. A cseh, a szlovák és a magyar piacért felelős területi igazgatótól azt a választ kapta, hogy augusztus 15-ig rendezik a tartozásokat, ám ez nem történt meg maradéktalanul, a késedelem okaként informatikai átállásra hivatkoznak, amelyet a turisztikai ügynökség felháborítónak tart.

Perneki Judit, az MTÜ által felkért jogi szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy segítenek az érintetteknek abban, hogy panaszt tudjanak tenni a Booking.com belső rendszerében. Ugyanakkor rámutatott:

a világcég ellen magyar bíróságon fellépni, úgy tűnik, nem lehet,

mivel az ÁSZF-ben rögzíti, hogy csak a holland jogot és az amszterdami bíróságot tartja irányadónak magára nézve. A Booking arról is gondoskodott, hogy a platformjának a hibája miatt ne lehessen kárigényt támasztani vele szemben, ezt szintén az ÁSZF-ben kötötte ki. Az MTÜ és az Igazságügyi Minisztérium ugyanakkor az ÁSZF jogszerűségének ügyészségi vizsgálatát helyezte kilátásba.

Borítókép: illusztráció Fotó: MTI/EPA/ANP/Koen Van Weel