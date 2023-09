Megjelent az Európai Bizottság legfrissebb prognózisa

Az Európai Bizottság kiemelte: a gyengébb növekedési lendület az EU-ban várhatóan 2024-ig is elhúzódik, és a szigorú monetáris politika hatása továbbra is visszafogja a gazdasági tevékenységet. Jövőre azonban enyhe fellendülés várható, mivel az infláció folyamatosan mérséklődik, a munkaerőpiac továbbra is erős marad, és a reáljövedelmek fokozatosan helyreállnak.