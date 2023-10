Magyar állami fejlesztés a legígéretesebb európai mesterséges intelligencia megoldások között

Az Európai Bizottság Joint Research Centre (Közös Kutatóközpont) független szakértői által készített tanulmányok releváns támpontot jelentenek az Európai Unió számára, amelyek felhívják a figyelmet a kiemelkedő európai fejlesztésekre és eredményekre. A kutatóközpont október elején hozta nyilvánosságra a „Mesterséges intelligencia az interoperabilitás érdekében az európai közszférában” című tanulmányát, amelyben az európai országok közigazgatást segítő MI-megoldásait elemezte.

A 720 felvetett megoldás közül 189-et vizsgált meg, ezek közül pedig a hét legígéretesebbnek tartott fejlesztést fejtette ki részletesen. A hétből az egyik a magyarországi IdomSofté.

Az IdomSoft együttműködése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatóival

A digitális közigazgatás célja, hogy az állampolgárok áttérjenek a közügyeik online intézésére, ami gyorsaságot és könnyű kezelhetőséget ígér, valamint az adataik biztonságát is garantálja. Ezeknek előfeltétele az érintett informatikai rendszerek összehangolása, integrációja.

A vállalat az Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium (InfoLab) keretén belül, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel közösen, különböző mesterséges intelligencia alapú megoldásokat vizsgál és alkalmaz annak érdekében, hogy MI által vezérelt üzemeltetést (Artificial Intelligence for IT Operations, röviden AIOPs) valósítson meg, azaz a rendszerek üzemeltetését a mai kornak megfelelő technológiai alapokra helyezze.

Amit máshol még kutatnak, az itt már gyakorlat

Ez a megoldás képes a rendszerben előforduló hibákat megtalálni és értelmezni, azonosítani az anomáliákat. Egyediségét az adja, hogy az adatok elemzésére a cégnél neurális hálózatokat hoztak létre, ami ezen a területen jelenleg még nem elterjedt gyakorlat, inkább kutatás szintjén foglalkoznak vele. A létrehozott neurális hálózatok akár előre képesek detektálni nem várt eseményeket, mint például a hirtelen megnövekvő felhasználóforgalmat egy újonnan bevezetett vagy frissített szolgáltatás esetén.

A rendszer egy részét a vállalat már használja a különböző felhőalapú szolgáltatások felügyeletéhez. Ez jelentősen automatizálja a korábban manuálisan végrehajtott folyamatokat, ami – mint azt a Joint Research Centre leírása is hangsúlyozza – nagyban hozzájárul az üzemeltetési költségek csökkentéséhez és a hivatali adminisztráció tehermentesítéséhez. A tanulmány emellett azért is méltatja az eljárást, mert a gépi tanulás (Machine Learning as a Service, röviden MLaaS) a GDPR-törvényeknek megfelelően begyűjtött adatok további analizálását, újrafelhasználását, ezáltal új rendszerek kidolgozását teszi lehetővé a jövőben.

Az Európai Bizottság kutatói észt, spanyol, litván, olasz és belga MI-megoldások mellett elemzik a cég fejlesztését mint „potenciálisan releváns” megoldást.

Az állami tulajdonú IdomSoft Zrt. az ezredforduló óta a magyar állampolgárok csaknem minden életeseményére kiterjedő digitális megoldásokat hoz létre. A szervezet a közigazgatási ügyintézések, eljárások rendszereit építi ki és üzemelteti, ezekkel többek között digitálisan és sok esetben automatizáltan intézhető a magyar állampolgárok adatváltoztatása, lakcímbejelentése vagy okmányainak pótlása.

A fejlesztőcég munkájának eredménye többek között a csippel ellátott elektronikus személyi igazolvány, valamint az, hogy 2023 óta az állampolgároknak nem szükséges maguknál tartaniuk a jogosítványukat vezetés közben.